Área atingida por erosão no Gama passa por recuperação

A Novacap começou, nesta segunda-feira (08), a recuperação de uma área atingida por erosão nos conjuntos I e J do Setor Sul do Gama. O fenômeno é resultado de fortes chuvas combinado com o descarte irregular de resíduos, como pneus, garrafas, móveis e entulhos.

A erosão, que está próxima ao Terminal Rodoviário Gama Sul, na DF-290, está sendo tratada com prioridade para evitar risco à população. “De maneira emergencial, estão sendo utilizadas pedras brutas e material grosso, além de cinco caminhões caçamba e uma escavadeira para restaurar o asfalto”, destaca Juliana Fortes, chefe da Divisão de Obras Diretas de Pavimentação Asfáltica da Novacap.

A estimativa para a conclusão da ação de recuperação é de 10 dias. “É fundamental agir rapidamente para minimizar os danos ao meio ambiente e garantir segurança e qualidade de vida das pessoas que vivem nas áreas afetadas”, concluiu o presidente da Novacap, Fernando Leite.

As informações são da Agência Brasília