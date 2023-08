Arara é resgatada pelos bombeiros após ficar presa em fio de nylon, na Asa Norte

O caso acabou chamando atenção dos moradores que acompanharam todo o resgate

Na manhã deste sábado (5), uma arara-canindé foi resgatada por socorristas do Corpo de Bombeiros após ficar presa em um fio de Nylon na 505 Norte.

Segundo a corporação, a arara ficou presa em um fio atravessado de uma árvore para outra, o caso acabou chamando atenção dos moradores que acompanharam todo o resgate.

“Nós fizemos o resgate dessa ave, cortamos o fio, aparamos ela. A arara foi avaliada pela ambiental, e como não tinha ferimentos, foi solta, as outras aves ficaram esperando até ela ficar solta, quando se uniu ao bando”, contou o capitão Renato Augusto, do Centro de Comunicação Social do CBMDF.