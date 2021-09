Aprovados para a PM e Sedes apelam aos deputados por nomeações

Um dos primeiros a se manifestar, o deputado Cláudio Abrantes (PDT) fez um apelo para que o governo antecipe o curso de formação dos policiais, que é tido como um requisito para o ingresso no serviço público

Hylda Cavalcanti

[email protected]

Um dos pontos emblemáticos da sessão desta terça-feira (21), mas que não foi objeto de votações, foi a presença na CLDF de duas comissões de aprovados em concursos públicos que aguardam a nomeação, pelo Governo, de vagas na Polícia Militar e nos quadros da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) do DF. O grupo recebeu muito apoio por parte dos distritais.

Um dos primeiros a se manifestar, o deputado Cláudio Abrantes (PDT) fez um apelo para que o governo antecipe o curso de formação dos policiais, que é tido como um requisito para o ingresso no serviço público. Também o líder do governo na Casa, deputado Hermeto (MDB), disse que tem discutido o tema com representantes do Executivo e reconheceu o déficit no contingente da PMDF.

Outros parlamentares destacaram a necessidade de vagas na área de Assistência Social. Arlete Sampaio (PT) chamou a atenção para a reposição de servidores nesse setor para suprir a demanda. Os deputados Fábio Felix e Júlia Lucy (Novo) destacaram a importância dos servidores públicos.