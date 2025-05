Aprovado projeto para reformar toda a área do Cine Itapuã, no Gama

Uma boa notícia para os moradores do Gama. Toda a área do Complexo Cultural Itapuã e seu entorno, mais conhecido como Cine Itapuã, passará por uma requalificação urbana e paisagística, com espaços de lazer integrados, arborização, melhorias na acessibilidade com calçadas amplas e compartilhadas, recuperação da ciclovia, estacionamentos reorganizados para ter 895 vagas e novos mobiliários urbanos, como bancos, mesinhas e lixeiras.

Elaborado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) a pedido da Administração Regional do Gama, o projeto atenderá uma área de 158.000 m², localizada no Setor Leste, onde estão desde o Cine Itapuã até equipamentos públicos como um parque infantil, agência dos Correios, praças e parte do setor industrial.

A expectativa é que sejam construídas 15.554 m² de calçadas acessíveis, com largura de três metros nas rotas de maior fluxo de pedestres, que irão desde o cinema até os principais pontos do entorno do local. Além disso, serão plantadas 57.140 m² de área verde, com 280 mudas de árvores e 20 mudas de arbustos. No parque infantil próximo ao Cine Itapuã, será criada uma miniquadra de esportes com mais árvores, proporcionando sombreamento.

Com relação aos estacionamentos, serão reconfigurados para ter 609 vagas para carros – sendo 34 para pessoas com deficiência (PcDs) e 34 para idosos –, 214 para bicicletas e 72 para motos. Os estacionamentos próximos ao Cine Itapuã e ao parque infantil terão novas demarcações. Além disso, todo o estacionamento em frente aos restaurantes será readequado e arborizado.

“Essa requalificação, pedida há anos pela população do Gama, promoverá a melhoria da qualidade urbana dos espaços existentes, com foco em acessibilidade, infraestrutura, mobilidade e uso mais adequado para quem passa diariamente no local”, garante o subsecretário de Projetos e Licenciamento de Infraestrutura da Seduh, Vitor Recondo.

A administradora regional do Gama, Joseane Monteiro, lembrou que a área é utilizada frequentemente pela população, sendo um ponto cultural histórico e de lazer para a comunidade. “É um local muito importante, patrimônio cultural do Gama. Essa requalificação vai trazer melhorias de infraestrutura em um espaço onde sempre tem shows e as pessoas fazem esportes. Vai melhorar a qualidade de vida da nossa população”, afirmou.

Setores

No projeto, toda a área do Complexo Cultural Itapuã e seu entorno foi dividida nos setores A e B. No primeiro caso, ficam o prédio do Cine Itapuã, as praças Rotary e Lourival Bandeira, uma agência dos Correios, o parque infantil, uma Farmácia de Alto Custo, um supermercado e parte do setor industrial.

Na Praça Rotary haverá novas calçadas integradas com a ciclovia existente, além de áreas de estar com paraciclos, bancos, lixeiras, arborização e pergolados – estrutura arquitetônica geralmente de madeira ou metal, com pilares e vigas horizontais, que serve para criar um espaço coberto e sombreamento em áreas exteriores.

A Praça Lourival Bandeira também ganhará novos mobiliários urbanos, com aumento da largura da calçada próxima ao parque infantil e recuperação do coreto e do piso danificado da ciclovia. Próxima à área dos restaurantes existe o Monumento Rotary Club, que terá uma calçada compartilhada para melhorar o fluxo de pedestres e ciclistas que usam a rota.

Já no Setor B, há um posto de gasolina, comércio, uma escola e uma paróquia próxima a área residencial. Nesse perímetro, ao lado do lote do Mercadão Leste, será criado um espaço para eventos temporários, como food trucks, feiras itinerantes e áreas de estar e permanência.

Além disso, também é prevista, próximo ao Mercadão Leste, em um terreno vazio, a criação de um complexo esportivo composto por uma quadra coberta, uma quadra esportiva e duas quadras de areia. Mais ao norte, a área ganhará um Ponto de Encontro Comunitário (PEC), pergolados e demais mobiliários urbanos. Próximo ao posto de gasolina haverá uma praça arborizada com mesinhas de xadrez, bancos, lixeiras e troca do piso.

Em frente à Escola Classe 1 do Gama haverá calçadas de três metros ao redor e, próximo de lá, outro PEC. Já ao lado da Paróquia São Sebastião existe a Praça Cristo Redentor, que terá novos mobiliários urbanos, arborização e novas calçadas, considerando a movimentação de pessoas no comércio próximo.

Próximos passos

A iniciativa foi aprovada pela Portaria n° 60, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) de quarta-feira (14). Após a aprovação, o projeto será encaminhado à Secretaria de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal (SODF), responsável pelo andamento para execução das obras.

Planaltina

Também foi publicado no mesmo DODF a Portaria n° 57 da Seduh, que aprovou o projeto de ajuste de lotes nas entrequadras Q-1/2, EQ-3/4 e EQ-5/6 no Setor Residencial Leste de Planaltina. O objetivo é regularizar as situações em desconformidade com os projetos registrados no cartório de imóveis. Além disso, reorganiza os estacionamentos nas entrequadras, alguns sem demarcação ou com uso desordenado. Após a aprovação, o projeto será encaminhado à Agência de Desenvolvimento do DF (Terracap) para registro dos lotes.

*Com informações da Seduh-DF