Aprovado crédito adicional de R$ 80 milhões para manutenção de vias públicas e obras

A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) aprovou na tarde desta terça-feira (13) o projeto de lei 1730/25, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito adicional de R$ 80,2 milhões ao orçamento anual do Distrito Federal. O projeto foi aprovado em primeiro e segundo turnos e segue para sanção ou veto do governador Ibaneis Rocha (MDB).

Segundo o texto do projeto, R$ 40 milhões serão destinados à manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas das vias públicas do DF, R$ 30 milhões irão para a execução de obras de urbanização, R$ 7 milhões para a construção de espaços esportivos no DF e R$ 3 milhões para a reforma de prédios próprios do GDF.

*Com informações de Eder Wen – Agência CLDF