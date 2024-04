Apreendidas mais de 100 mil latas de cerveja sem notas fiscais

Durante a sexta-feira (19) e a manhã deste sábado (20), auditores da fiscalização tributária da Secretaria de Economia (Seec) apreenderam R$ 414 mil de mercadorias irregulares. Entre os produtos, foi retida uma carreta com 100.800 latas de cerveja sem documentação fiscal, e também houve a apreensão de madeira, farinha de trigo e sorvete. As ações foram realizadas em Ceilândia e nas BRs 020, 029 e 060.

Os produtos entrariam em circulação com notas fiscais irregulares. Entre os documentos encontrados estão erros de registro das notas e falsas informações, que seriam usadas por vendedores e compradores para sonegar impostos.

As operações foram conduzidas pela Gerência de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito (GEFMT). Os impostos recolhidos são utilizados pelo estado como receitas tributárias aplicadas no desenvolvimento de políticas públicas (obras, educação, saúde, segurança, mobilidade, programas sociais, etc.) e a atuação sistemática do Fisco tem por objetivo recuperar recursos que deixariam de entrar nos cofres públicos do DF.

Com informações da Agência Brasília