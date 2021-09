App desenvolvido pela UnB auxilia agricultores na restauração do Cerrado

O aplicativo de monitoramento Radis Cerrado é resultado da iniciativa conjunta entre Centro de Gestão e Inovação da Agricultura Familiar (Cegafi) e a Finatec

O Cerrado está entre as savanas mais biodiversas do mundo e é um dos biomas em maior risco de extinção no Brasil. Chamado de Berço das Águas, por ser ponto de encontro das principais bacias hidrográficas do país, o Cerrado apresenta desafios em solos degradados, inclusive durante o acompanhamento, também chamado pelos especialistas em meio ambiente de monitoramento da restauração.

Ao enxergar essa necessidade, o projeto Restaura Cerrado, realizado pelo Centro de Gestão e Inovação da Agricultura Familiar (Cegafi-UnB) em parceria com a Finatec e com apoio do Fundo de Parceria para Ecossistemas Críticos (CEPF Cerrado) e Instituto Internacional de Educação do Brasil (IEB), criou o aplicativo Radis Cerrado. Sua nomenclatura “radis” homenageia as raízes profundas das árvores distorcidas do bioma, que já foram destacadas, inclusive, em poemas de Nicolas Behr, escritor matogrossense radicado em Brasília.

A tecnologia auxilia o monitoramento de áreas em processo de restauração ambiental dentro de propriedades que foram desmatadas. Também ajuda agricultores, técnicos e moradores de comunidades tradicionais do Cerrado a realizarem a recomposição da vegetação nativa e cumprirem as etapas do processo de regularização ambiental.

“O aplicativo é um importante passo para facilitar o processo de entrega de dados de monitoramento aos órgãos ambientais estaduais e promover o cumprimento das ações para regularização ambiental em larga escala no Cerrado”, ressalta o coordenador do Cegafi e do projeto Restaura Cerrado, Mário Ávila.

O Radis Cerrado está disponível gratuitamente para sistema Android no Google Play e tem, entre suas funcionalidades, acompanhar o cadastro ambiental rural, projetos de restauração e monitoramento, além do crescimento da vegetação ao longo dos anos. A (o) usuária (o) também pode preencher um diagnóstico socioeconômico, onde é possível inserir informações sobre extrativismo, produção vegetal e animal, permitindo o planejamento de produção e comercialização de ingredientes da agricultura familiar.

“Além de facilitar a regularização ambiental, o aplicativo vai gerar um banco de dados ambientais para subsidiar pesquisas acerca da restauração ambiental”, complementa Iris Roitman, pesquisadora responsável pelo projeto Restaura Cerrado e pelo desenvolvimento do aplicativo.

Tecnologia para comunidades do DF

Para a fase de testes do aplicativo foram escolhidas duas comunidades do Distrito Federal: o acampamento Roseli Nunes e o assentamento Oziel Alves, ambos em Planaltina (DF), que abrigam cerca de 300 famílias voltadas à produção agroecológica de base familiar.

No acampamento Roseli Nunes, foram desenvolvidas ações de recomposição da vegetação nativa lideradas pela Associação Rede Rio São Bartolomeu de Mútua Cooperação (Rede Bartô), que trabalha com recuperação de áreas degradadas. O Restaura Cerrado acompanhou essas ações e testou o aplicativo para monitorar o estágio inicial da restauração.

“Na nossa comunidade, o Radis Cerrado é muito importante para que as famílias entendam um pouco do potencial do que é a preservação ambiental e de fazer esse monitoramento ambiental. Além disso, terá importância fundamental para a implementação da regularização fundiária do nosso acampamento”, avalia Bruno Maciel, agricultor e liderança do acampamento Roseli Nunes.

“Ele vai subsidiar diversas informações para o governo, tais como tamanho da área, o CAR, o mapa de florestamento, as atividades de restauração, o monitoramento ambiental e as áreas de reserva que temos aqui no assentamento”, acrescenta Bruno Maciel.

Uma importante característica do app é sua interface simplificada com objetivo de facilitar que os registros sejam realizados por agricultores, quilombolas, assentados da reforma agrária e técnicos ambientais. “No nosso acampamento fizemos alguns testes e ficou provado que as famílias tinham condição de utilizar o app, por sua interface de fácil manipulação. Nossas famílias, apesar de terem baixa escolaridade, já têm familiaridade com o celular. Então, para eles, o Radis Cerrado é fácil de ser utilizado”, conta Bruno Maciel.

A família do casal Lindaura Queiroz e João Batista Queiroz, moradores do acampamento Roseli Nunes desde 2014, será uma das que utilizará o Radis Cerrado como ferramenta auxiliar no trabalho de restauração da paisagem local. “Quando chegamos por aqui, tinha muito gado e começamos a fazer o reflorestamento com plantio de árvores nativas e frutíferas. Com o apoio do projeto da Rede Bartô, hoje temos duas agroflorestas e uma pequena reserva com muitas árvores. Com o aplicativo, o objetivo é aumentar nossa plantação e restaurar a vegetação daqui”, disse Lindaura.

A agricultora Odimaria Gonçalves toca sozinha seus 4 hectares de terra no mesmo acampamento desde 2012. Ela também integra o grupo de agricultores que utilizará o aplicativo em seu trabalho de reflorestamento, o qual ela destaca com muito orgulho. “Acredito que, na minha reserva, já plantamos umas 200 árvores nativas, como jatobá, copaíba e araticum. Também trabalho com verduras e frutas sem veneno e sem adubo químico. Depois que minhas filhas foram criadas, eu procurei um local para plantar e viver. Tenho muito orgulho do meu trabalho porque plantamos para que as pessoas possam comer comida saudável e sem veneno”, celebra.

Expansão para outros estados

O aplicativo Radis Cerrado pretende alçar voos maiores além do Distrito Federal. A ideia é que a tecnologia seja replicada entre gestores ambientais de outros endereços do bioma Cerrado considerados corredores ecológicos, como Cavalcante (GO), Alto Paraíso (GO), Niquelândia (GO), Formosa (GO), Pirenópolis (GO), Cristalina (GO), Palmas (TO), Gurupi (TO), Jalapão (TO), Arinos (MG), Montes Claros (MG), Serra Bonita (TO), Chapada Gaúcha, Paracatu (MG), Unaí (MG), Buritis (MG), Barreiras (BA), Luis Eduardo Magalhães (BA), Correntes (PI), São Raimundo Nonato (PI), Carolina (MA), Balsas (MA) e Cocos (BA).

Serviço

Aplicativo Radis Cerrado

Disponível gratuitamente no Google Play para sistema Android

Desenvolvido pelo Centro de Gestão e Inovação da Agricultura Familiar (Cegafi-UnB) e Finatec (UnB), com apoio do Fundo de Parcerias para Ecossistemas Críticos (CEPF Cerrado) e Instituto Internacional de Educação do Brasil (IEB).