App desenvolvido no DF ajuda escritórios de advocacia

Um aplicativo desenvolvido no Distrito Federal é uma “mão na roda” para escritórios de advocacia de todo país. Com a plataforma é possível acompanhar o andamento do processo, tirar dúvidas com o advogado responsável pelo caso e consultar os próximos passos da ação.

Outra funcionalidade, é a tradução dos termos jurídicos dos processos, eliminando o “juridiquês” para facilitar o entendimento do processo por parte do cliente. Assim, o usuário não precisa mais recorrer ao advogado para sanar dúvidas de determinada palavra.

Por meio da plataforma, a comunicação também é facilitada e integrada por meio de um chat. O advogado consegue dar agilidade e organizar os atendimentos e o cliente tem fácil acesso ao especialista, sanando todas as dúvidas além de ter objetividade e transparência no acompanhamento processual.

“É um aplicativo personalizado para os escritórios de advocacia, com o intuito de melhorar a gestão de atendimento dos clientes. Com a Probono, os clientes dos escritórios conseguem acessar os andamentos processuais tudo sem juridiquês, além de poderem comentar as dúvidas diretamente para o advogado responsável. Tudo é metrificado e sempre geramos relatórios para os escritórios”, explica o CEO da Probono Rogério Fontes.

A plataforma está disponível nos sistemas IOS e Android. O aplicativo pode ser utilizado por escritórios de advocacia, advogados e clientes.

Para mais informações, basta acessar o site: https://www.probonodigital.com