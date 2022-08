Após tentativa de assassinato, repórter da Globo volta ao trabalho

Colegas de trabalho prepararam uma festa surpresa para Gabriel Luiz na redação em Brasília

O repórter Gabriel Luiz ficou surpreso com a recepção que recebeu na redação da Globo Brasília nesta segunda-feira (22). O jornalista ganhou bolo, salgadinhos e balões na volta à emissora quatro meses após ser vítima de uma tentativa de assassinato no Sudoeste, no Distrito Federal. Ele foi esfaqueado em um estacionamento perto de sua casa.

As câmeras de segurança da região capturaram o momento exato em que o jornalista foi encurralado por dois jovens na noite do dia 14 de abril. Enquanto um dos bandidos dava um mata-leão em Gabriel, o outro o acertava com dez facadas. Os ferimentos foram por todo o corpo, atingindo regiões como perna, tórax, abdômen e pescoço.

Gabriel acabou sendo atingido também em áreas bem mais delicadas como estômago, pulmão, pâncreas e diafragma. O jornalista passou por diversas cirurgias e levou várias semanas para se recuperar totalmente do ataque.