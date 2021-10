Após se envolver com automóvel, motociclista perde o controle e bate em poste

Uma pessoa morreu após uma colisão frontal entre uma motocicleta e um carro na BR 040, próximo ao Viaduto de Santa Maria, sentido Brasília, na tarde desta quinta-feira (21). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu essa ocorrência empregando uma aeronave e duas viaturas terrestres, em um total de 14 militares. Um veículo teria se envolvido com o motociclista, que perdeu o controle e colidiu com um poste. Na chegada do socorro, o motociclista apresentava lesões na região do crânio e diversos ferimentos. O motociclista de 21 anos não resistiu e morreu no local. Já o automóvel envolvido na colisão fugiu do local antes da chegada das autoridades. O local ficou aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal.