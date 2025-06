Após reforma do pavimento rígido, via do Buraco do Tatuí é liberada

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) autorizou a liberação do trecho entre as vias N2 e N1, no sentido L2 Sul – L2 Norte, na passagem conhecida como Buraco do Tatuí. A medida faz parte das obras de manutenção iniciadas em fevereiro deste ano.

A intervenção integra um investimento de R$ 13,5 milhões destinado à recuperação de áreas com pavimento rígido no DF. Os serviços incluíram a substituição de placas de concreto danificadas, troca do rejunte, limpeza e nova sinalização horizontal.

Em abril, o trecho oposto — no sentido L2 Norte – L2 Sul — já havia sido liberado para o tráfego. A obra contou ainda com a participação da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), responsável pela reformulação do canteiro central da via.

“Antes, passar nesse trecho era uma dificuldade, porque as placas de concreto, já muito antigas, estavam irregulares e quebradas; agora está tudo novo, com o pavimento de concreto revitalizado e sinalizado”, destacou o presidente do DER-DF, Fauzi Nacfur Júnior.

Com informações do DER-DF