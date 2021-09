Após descarrilamento, Estação Central do Metrô segue fechada

Trens estão circulando com lentidão entre algumas estações

Um trem do Metrô-DF descarrilou na noite desta segunda-feira (13) entre as estações Central e Galeria. Devido ao problema, a estação Central está fechada nesta terça (14), os trens estão circulando com lentidão, e as demais estações estão lotadas.

Os trens estão circulando hoje apenas até a estação Galeria. O Metrô-DF confirma que há velocidade reduzida entre as estações Shopping e Asa Sul. O órgão confirma ainda que “haverá maior tempo de parada dos trens nas demais estações durante todo o dia”.

Funcionários estão no local onde houve o descarrilamento para entender o que houve. “Nossas equipes estão trabalhando para restabelecer a operação no trecho Central-Galeria o mais rápido possível”, diz o Metrô-DF em nota.

Descarrilamento

O descarrilamento ocorreu por volta de 20h. Os passageiros tiveram que ficar dentro dos vagões na estação Galeria por cerca de 20 minutos e depois foram andando até a estação Central, guiados por funcionários. Usuários relatam ainda que houve uma espécie de explosão quando o trem descarrilou.

O vídeo abaixo mostra um passageiro relatando a situação:

Cinco meses de greve

Servidores do Metrô-DF estão de greve desde o dia 19 de abril. Com isso, apenas 80% dos trens circulam em horário de pico; no entrepico, 60% da frota fica disponível.

Os funcionários reivindicam a retomada ao auxílio-alimentação e do plano de saúde. Há um dissídio coletivo em análise no Tribunal Regional de Trabalho (TRT-10), mas sem data para julgamento. o Sindicato dos Metroviários (SindMetrô-DF) afirma que, desde abril, os servidores não recebem os benefícios e têm sofrido cortes nos salários.