Após denúncia de servidor, Procon-DF condena Uber a pagar multa de R$ 26 mil

O cliente, portador de necessidades especiais, foi impedido de fazer a corrida acompanhado de sua cadela , pois o motorista de aplicativo disse que não transportava animais

O Instituto de Defesa do Consumidor – Procon DF, órgão ligado à Secretaria de Justiça e Cidadania, notificou a empresa de transportes UBER, após tomar conhecimento, em forma de denúncia, da situação vivida pelo servidor público, Ricardo Skrebsky Rubenich, de 27 anos, que foi impedido de fazer a corrida acompanhado de sua cadela , pois o motorista de aplicativo disse que não transportava animais.

O consumidor informou ser portador de necessidades especiais, motivo pelo qual precisava do cão-guia, mas o motorista se negou e disse que o animal era grande demais. O servidor continuou tentando conversar e explicou ser regido pela Lei nº 11.1126/2005, que permite a entrada de deficiente visual em qualquer ambiente, acompanhado de cão-guia.

A primeira denúncia foi feita à Uber, mas a empresa alegou ausência de relação de consumo, o servidor então decidiu procurar o Procon DF, para saber sobre os seus direitos.

O servidor relatou à Sejus que, “alguns motoristas acabam levando, mas por gostarem de bixhos outros agem como se estivessem fazendo um favor pra gente, sendo que a assistência do cão-guia está assegurada por Lei. Acho que o que eu quero e o que os demais deficientes visuais querem é apenas o cumprimento da Lei” O servidor acrescenta que a UBER deveria conscientizar os motoristas sobre essas questões importantes para a sociedade.

“A pessoa com deficiência visual tem o direito de ingressar com o cão-guia em todo tipo de transporte, público ou privado, e tem o direito de permanecer com o cão nos estabelecimentos abertos ao público. No caso em questão, o motorista da empresa se recusou a transportar o passageiro, o que é uma falha grave na prestação do serviço e uma violação à lei. Proibir esse acesso da pessoa com deficiência, além de descumprir o Código do Consumidor, se caracteriza como uma afronta às garantias de inclusão social”, diz o Diretor Geral do Procon DF, Marcelo Nascimento.

A decisão do órgão de defesa do Consumidor for proferida em 30/03/2021, fundamentada nos artigos 6º, IV; e 39, II e IX, da Lei nº 8.078/90 e condenou a empresa de transportes por aplicativos a pagar a multa no valor total de R$ 26.760,00. A Uber ainda será notificada da decisão e terá prazo para pagamento da multa ou apresentação de recurso.