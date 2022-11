Após denúncia de assédio, diretor do HRC é afastado

A vítima disse ter sido assediada por Alcione Barros após ter ido pedir ajuda para o avô, que foi diagnosticado com insuficiência cardíaca

Quase um mês depois de ter seu nome envolvido em uma denúncia de assédio, Alcione Pimentel Barros, de 46 anos, que era o diretor do Hospital Regional de Ceilândia (HRC), foi afastado do cargo. A exoneração deverá ser publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) ainda nesta semana.

Uma prestadora de serviço do HRC denunciou Alcione de tê-la assediado sexualmente no final de outubro, quando ela o procurou para pedir ajuda ao seu avô, que foi diagnosticado com insuficiência cardíaca e precisava de atendimento em uma UTI. Foi aí que o diretor começou a flertar com a funcionária.

“Dias após o pedido de ajuda, ele pediu que eu fosse à sala dele para conversar. Lá, perguntou para onde eu teria ido no fim de semana e disse que eu estava linda e “para o crime”. Em seguida, perguntou quando eu iria sair com ele. Eu disse que ele praticamente era meu chefe no hospital e ele respondeu dizendo que, dentro era meu chefe, mas fora, tudo podia acontecer”, declarou a trabalhadora, em depoimento.

A vítima ainda disse que o homem a agarrou e passou a mão em seu corpo, e que quando conseguiu empurrá-lo e fugir, ele tentou disfarçar o que tinha acabado de acontecer voltando a falar do caso do avô dela.

A defesa de Alcione negou as acusações e afirmou que o diretor nunca cometeu esse tipo de prática e “possui alguns elementos de prova que disponibilizará no tempo oportuno”. Para completar, o advogado disse que a denúncia pode ter vindo por motivações políticas, já que ele ocupa um cargo de chefia no HRC.