Anuário Estatístico do DF terá plataforma digital exclusiva

IPEDF lança site para facilitar busca por dados da capital

Pela primeira vez, o Anuário Estatístico do Distrito Federal terá uma plataforma digital única. Lançado ontem pelo Instituto de Pesquisa e Estatística do DF (IPEDF), o novo portal terá mais facilidade no acesso à informação, a possibilidade de pré-visualização dos conteúdos e ainda o incremento da ferramenta de buscas, que ajudará o usuário a encontrar os temas que precisa de maneira mais célere e assertiva.

São mais de 500 mil dados agregados de cada ano no DF compilados em um único local, organizados em 430 planilhas em 17 principais capítulos que reúnem informações relevantes sobre a capital. Neles estão descritas características demográficas, de trabalho e rendimento da população, relativos à educação, à saúde, finanças públicas, atividades culturais, entre outros.

Anteriormente, as informações do Anuário Estatístico do DF estavam reunidas dentro da plataforma InfoDF, juntamente com outros conteúdos dentro do site, o que deixava as informações dispersas e confusas ao usuário. A não visualização dos temas e do conteúdo dentro dos arquivos também fazia com que houvesse tempo perdido na procura pela informação de interesse primária.

Criado em 1977, o Anuário Estatístico tem como principal objetivo ser um repositório de informações, agrupadas por temas, que possam ser consultados pela população. Os dados também servem como base para que gestores públicos e dirigentes possam tomar as suas ações e definir as políticas públicas necessárias para a melhoria de vida da população da capital, conforme explicou o presidente do IPEDF, Manoel Neto.

“Esse novo formato digital facilita o acesso à informação. A pessoa poderá fazer a pesquisa e localizar de forma mais fácil e direta aquilo que lhe interessa por tema e subtema, e assim por diante”, destacou. “Estamos muito felizes. É um trabalho que queremos implementar principalmente voltado para a gestão e para a democratização da informação.”

Para o presidente, é importante entender o que o usuário quer dentro do IPEDF para que a informação seja passada de maneira direta e prática, intuitiva. “De que adianta produzir vários números e gráficos, mas que não tem utilidade nenhuma para a sociedade?”, questionou. Nesse sentido, a missão do instituto fica ainda mais clara, segundo ele, principalmente sobre o que a sociedade e o poder público esperam do órgão. A necessidade dos investimentos, então, ficou nítida.

“A ideia era justamente plantar uma semente para que pudéssemos avançar em uma infraestrutura de tecnologia da informação que permitisse que nós nos tornássemos repositores de dados com informações relevantes, nos transformássemos em um agente que possa disponibilizar informações dinâmicas, relatórios sob demanda”, afirmou.

De acordo com Letícia Claro, chefe da Unidade de Ciência de Dados, Tecnologia da Informação e Serviços Compartilhados do IPEDF, os esforços realizados pelas equipes de maneira unificada foram recompensados pelo sucesso atingido dentro do projeto de criação da plataforma digital. “O Anuário é um projeto feito a várias mãos e é uma ferramenta que possibilita que a população tenha acesso a dados de uma forma cada vez mais amigável e facilitada”, disse.

Os próximos passos, segundo Letícia, é unir a tecnologia para trazer ainda mais informações. Um dos próximos investimentos do IPEDF é na visualização de dados, também para facilitar a compreensão dos números levantados pelo instituto juntamente com os órgãos do DF.

Novidades

No novo site, o Anuário Estatístico do DF oferece a visualização dos anuários da nova maneira facilitada desde a edição de 2009. Os demais, desde 1977 – quando a pesquisa começou – até 2008, podem ser encontrados nas versões em PDF e arquivos compactados no formato .zip.