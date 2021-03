Aniversário de Ceilândia: governador presta homenagem

Sobre a saúde da cidade, o governador disse que, antes mesmo desse momento de celebração, já havia investimento na rede de saúde pública da Ceilândia

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), prestou sua homenagem ao 50º aniversário de Ceilândia. Neste sábado (27), a cidade comemora mais um ano de história. “Mesmo no momento tão difícil que estamos enfrentando, não dá para deixar passar esta data sem demonstrar o quanto Ceilândia é importante para cada um de nós”, escreveu o mandatário no Twitter.

Ibaneis Rocha afirmou que a cidade recebeu nos últimos dias um mutirão de melhorias para comemorar o seu aniversário. Foi realizada operação Tapa Buraco, limpeza de terrenos públicos, poda de árvores, desobstrução de bocas de lobo e recuperação de estradas rurais.

Sobre a saúde da cidade, o governador disse que, antes mesmo desse momento de celebração, já havia investimento na rede de saúde pública da Ceilândia. ”Já fizemos dois hospitais – um acoplado ao HRC e o futuro Hospital Materno-Infantil – e estamos construindo uma nova UPA e uma nova Unidade Básica de Saúde”, disse Ibaneis Rocha.

Ibaneis disse que, ainda neste ano, será entregue a Área de Desenvolvimento Econômico (ADE) da Ceilândia. “Espaços urbanizados e até uma subestação de energia. Isso vai possibilitar que grandes empresas se instalem na cidade, criando empregos de melhor qualidade”, afirmou.