Animais também precisam de solidariedade

O programa – Solidariedade Salva Pets – inclui a arrecadação de sacos de ração para animais domésticos nos pontos de vacinação contra a covid

A campanha Solidariedade Salva também vai ajudar cães e gatos. A nova vertente do movimento – Solidariedade Salva Pets – inclui a arrecadação de sacos de ração para animais domésticos nos pontos de vacinação contra a covid-19. Tudo será distribuído a protetores independentes que cuidam de bichinhos resgatados ou em situação de vulnerabilidade.

A iniciativa, da Subchefia de Políticas Sociais e Primeira Infância do gabinete da Governadoria, atendeu solicitação do deputado distrital Daniel Donizet, que trabalha pela defesa dos animais. A demanda foi apresentada à primeira-dama, Mayara Pacheco, que apoia as ações de proteção aos animais.

“Devemos multiplicar os gestos de amor incluindo aqueles que nos amam incondicionalmente; por isso, prontamente aceitamos implementar os espaços para as doações de ração em três pontos de vacinação drive-thru”, disse Mayara.

Para Daniel Donizet, não somente a população, mas também os animais precisam de ajuda. “Nesta pandemia, centenas de pets estão passando fome”, aponta. “As doações para abrigos e protetores diminuíram drasticamente. E, para piorar, a quantidade de animais abandonados aumentou, seja porque os pets perderam seus tutores para a covid-19, seja por problemas financeiros da família”.

Solidariedade

Dona de dois gatinhos, Louie e Lis, a assistente de recursos humanos Gabriela Maia, moradora do Lago Norte, não tem dúvida sobre a importância de a campanha de solidariedade se estender também aos pets.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“É uma ação necessária nesse momento”, afirma. “Muita gente que é solidária aos animais vai querer doar. As ONGs [organizações não governamentais] que cuidam dos animais não estão arrecadando muito e já estão sobrecarregadas, por causa da pandemia, e o problema atinge muito mais pets.”

Pontos de doação

As doações de sacos de ração podem ser feitas no Parque da Cidade, no Plano Piloto, Shopping Iguatemi (Lago Norte) e na Faculdade Uniplan de Águas Claras. Esses são os pontos de vacinação contra a covid-19 que mais têm recebido doações de alimentos e cestas básicas da campanha Solidariedade Salva.

Com informações da Agência Brasília