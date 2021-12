Animais silvestres são resgatados em residências do DF nesta terça (28)

Os marsupiais e a cobra resgatados estavam em bom estado de saúde e foram soltos em seu habitat

O batalhão florestal da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) atendeu duas ocorrências na manhã desta terça-feira (28). Uma cobra corre-campo foi encontrada dentro de uma gaveta no Capãozinho 03 em Brazlândia, às 11h. A serpente foi vista pela dona de casa no armário que ficava em uma varanda.

Três saruês, um adulto e dois filhotes, foram resgatados na QI 15 do Lago Sul, por volta das 12h. O caseiro da residência encontrou os animais dentro do forno. Os marsupiais e a cobra resgatados estavam em bom estado de saúde e foram soltos em seu habitat.