Ampliada carga horária de 374 servidores da Saúde

Medida tem como objetivo reforçar o atendimento ao público no enfrentamento da pandemia

A Secretaria de Saúde (SES) ampliou a carga horária de 374 servidores que atuam nos hospitais da rede pública. A ampliação temporária – que passa a carga de trabalho de 20 horas para 40 horas semanais – é válida até 31 de dezembro e faz parte das medidas tomadas pelo Governo do Distrito Federal (GDF) para reforçar as equipes que atuam na assistência direta a pacientes com covid-19.

A decisão foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta terça-feira (23). De acordo com a subsecretária de Gestão de Pessoas, Silene Almeida, foram beneficiados profissionais como médicos, técnicos de enfermagem, enfermeiros e técnicos de laboratório. “Essa ampliação aumenta a nossa força de trabalho em 7.480 horas disponíveis para atender a população”, destaca.

Processo seletivo

Entre as medidas que o GDF adotou para reforçar o atendimento na linha de frente contra o coronavírus, está a abertura de um processo seletivo para contratação de profissionais de saúde aposentados. As inscrições serão abertas nesta quarta-feira (24) no no site do Instituto AOCP.

As vagas contemplam três categorias da medicina, enfermeiros, técnicos de enfermagem e fisioterapeutas.

