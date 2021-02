Ambulatório do HRT que atende pessoas com autismo não será fechado

Acesso ao serviço ocorre por meio das unidades básicas de saúde (UBSs). Agendamento por WhatsApp é falso

O ambulatório que atende pacientes autistas no Hospital Regional de Taguatinga (HRT) não será fechado por falta de atendimento. O esclarecimento foi dado pela diretoria de Atenção Secundária da Região de Saúde Sudoeste após a disseminação de uma mensagem informando um possível fechamento da unidade. O texto, que circula em vários grupos do Facebook, WhatsApp e Instagram diz que o motivo é a falta de público para atendimento.

Além disso, a mensagem orienta familiares de pessoas com autismo a enviar pedido de agendamento de consulta, também por WhatsApp. A Secretaria de Saúde alerta que todas as consultas com especialistas nos ambulatórios da rede pública são direcionadas por meio das unidades básicas de saúde (UBSs) e não há outra via de agendamento.

Recebeu alguma notícia suspeita? Entre em contato com a Secretaria de Saúde pelo WhatsApp (61) 99252-3540. Lembrando que o canal não funciona como um SAC ou tira dúvidas dos usuários. Trata-se de um espaço exclusivo para receber informações virais, que serão apuradas pelas áreas técnicas e respondidas oficialmente, se são verdadeiras ou não, na página Saúde Sem Fake News e nas redes sociais oficiais da Secretaria de Saúde.

As informações são da Agência Brasília