Alunos dos COPs ganham 28 medalhas nas Paralimpíadas Escolares

Atletas das unidades de Parque da Vaquejada, Estrutural, Brazlândia e São Sebastião conquistaram 11 primeiros lugares e 11 vice-campeonatos

Atletas dos centros olímpicos e paralímpicos (COPs) do DF fizeram bonito no regional das Paralimpíadas Escolares. Os meninos e meninas das unidades de Parque da Vaquejada, Estrutural, Brazlândia e São Sebastião conquistaram 28 medalhas, sendo 11 de ouro, 11 de prata e seis de bronze. Eles competiram com jovens em três esportes: natação, bocha e atletismo. Ao todo, o DF ganhou 82 medalhas.

Considerados porta de entrada para a inclusão, os COPs do DF, espaços conduzidos pela Secretaria de Esporte e Lazer (SEL), desempenham um papel fundamental na vida de jovens e crianças. O titular da SEL, Julio Cesar Ribeiro, comemora a conquista. “Para nós, é gratificante ver todos esses alunos vibrando com as vitórias. Isso significa que estamos no caminho certo quando se trata do trabalho quem vem sendo realizado pelos professores dos COPs”, declara. “Queremos cada vez mais incentivar e apoiar essas competições aqui no DF, uma vez que a nossa missão também é fortalecer ao esporte inclusivo na cidade”.

Na unidade do Parque da Vaquejada, os destaques foram Maria Cecília Lima, ouro no arremesso de peso e bronze nos 800 m classe T/F20 sub-14, e Ryan Deyvith, prata nas provas de 60 m e 150 m e bronze no lançamento da pelota na classe T/F35 sub-14. Com os resultados, eles garantiram duas vagas para o brasileiro das Paralimpíadas Escolares, em novembro, em São Paulo.

As medalhas nas provas de natação vieram dos alunos do Centro Olímpico de São Sebastião. Foram sete ouros conquistados pelos alunos Luiz Fernando (classe S10) dos Santos e Adryan Eduardo dos Santos (classe S9). Eles também garantiram vaga na etapa nacional do torneio. Ainda de São Sebastião, quem levou a melhor no atletismo foi Juliana Gomes, ouro nos 1.000 m e no salto em distância e bronze nos 250 m.

Ryan Deyvith fez sua estreia no evento brilhando: duas pratas e um bronze

Os atletas do COP de Brazlândia subiram ao pódio dez vezes, com um ouro, seis pratas e três bronzes. Os gêmeos Josepher de Jesus Atanazio e Christopher de Jesus Atanazio competiram nas provas de 100 m e 400 m classe T13. Nos 100 m, Josepher levou a prata, e Christopher, o bronze. Nos 400 m, Josepher conquistou o ouro e Christopher, a prata.

Além dos pódios em família, mais três alunos se destacaram na competição. Luiza Ribeiro ficou com o bronze nos 100 m e com a prata no arremesso do peso classe T21. Gabriel Henrique de Melo conquistou o bronze no arremesso de peso e a prata nos 250 m classe T35. Yukari Kamilly saiu das Paralimpíadas Escolares com duas pratas: nas provas dos 150 m e no arremesso de pelota classe T37.

Do Centro Olímpico da Estrutural, Ana Luíza Silva Fernandes levou três medalhas de prata nas provas de arremesso de peso classe T11 sub-16 e nas provas de 75 m e 200 m.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações da Agência Brasília