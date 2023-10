Alunos de engenharia civil visitam obras na bacia de detenção do Drenar DF

A lagoa construída no local é uma das etapas do maior programa de escoamento e captação de águas pluviais do Governo do Distrito Federal

Cerca de 20 estudantes do curso de engenharia civil da Uniceplac visitaram, nesta sexta-feira (6), as obras na bacia de detenção do Drenar DF, no Setor de Embaixadas Norte. A lagoa construída no local é uma das etapas do maior programa de escoamento e captação de águas pluviais do Governo do Distrito Federal (GDF).

A lagoa visitada pelos alunos está em fase avançada e as equipes da Agência de Desenvolvimento do DF (Terracap) trabalham para concluir a escavação do local, que terá área de 36 mil m², dentro do Parque Urbano Internacional da Paz. A estrutura servirá como um reservatório para as águas da chuva captadas no início da Asa Norte, permitindo a qualificação das águas pluviais.

A estrutura terá a dupla função de reduzir a pressão do volume de água que desemboca no Lago Paranoá e permitir que tanto a sujeira quanto o lixo arrastados pelas enxurradas possa decantar no fundo da lagoa. Ao todo, o reservatório terá capacidade para armazenar 96 mil m³ de água, comportando um volume útil de 70 mil m³.

Estudante do curso de engenharia civil, Emanuel Neiva, 20 anos, se disse maravilhado com a dimensão da lagoa de detenção: “Não tinha noção do tamanho e dimensão dessa obra. Fiquei muito surpreso”. Para o aluno, a visita ajuda a assimilar conteúdos abordados em sala de aula. “Vindo aqui a gente consegue compreender um pouco mais do que é ensinado”, prossegue.

O coordenador do curso, Thiago Primo, concorda com o aluno. “Quando a gente consegue uma visita dessas, com qualidade técnica, fica mais fácil associar o teórico ao prático aplicado. Os estudantes estão tendo uma oportunidade ímpar de pegar o conteúdo ensinado e aplicá-lo em situações práticas”, explica.

Hamilton Lourenço Filho, diretor técnico da Terracap, destaca que as visitas não são importantes apenas para a comunidade acadêmica, mas para que o brasiliense tenha a dimensão do investimento do governo em melhorias. “Temos chamado toda a sociedade para que as pessoas saibam o que está acontecendo: são mais de 3 km de túneis escavados, é uma obra enorme que irá solucionar o problema das chuvas nessa área central”, enfatiza.

Avanços

Com investimento de R$ 174 milhões, o Drenar foi dividido em cinco lotes e é executado por cinco empresas diferentes contratadas pela Terracap e coordenadas pela Concremat.

O sistema segue em paralelo às quadras 902, 702, 302, 102, 202 e 402 da Asa Norte e cruza o Eixo Rodoviário Norte (Eixão) e a L2 Norte.

Até o momento, as equipes avançaram com a construção de 50 poços de visita; outros 24 estão em andamento. O projeto prevê, ainda, a entrega de mais 30 unidades, totalizando 104 poços.

Além disso, em torno de 3,2 km de túneis já foram escavados de um total de 7,7 km contratados. O Drenar utiliza o método tunnel liner, que permite realizar a construção de galerias e passagens subterrâneas sem que seja necessário interferir na superfície.

*Com informações de Victor Fuzeira, da Agência Brasília