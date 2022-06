Aluna denuncia ter sido fotografada enquanto usava banheiro da UnB

O relato foi publicado pela página do Centro Acadêmico de Serviço Social, o Caseso

Uma estudante da UnB (Universidade de Brasília) denunciou ter sido fotografada enquanto usava um box reservado de um dos banheiros do Campus Darcy Ribeiro, em Brasília, na tarde de terça-feira (7). O relato foi publicado pela página do Centro Acadêmico de Serviço Social, o Caseso.

De acordo com a estudante, que não terá a identidade divulgada, ela estava assistindo a uma aula nas dependências do Instituto Central de Ciências quando, por volta das 19h foi ao banheiro.

“Eu estava dentro do box usando o sanitário [e] vi que alguém estava me filmando/tirando fotos num momento de privacidade, pela parte superior do box. Fiquei pasma e quando vi o celular sobre o box, fiquei sem reação. Gritei: ‘Ei, o que é isso?’. Ao sair do box, eu não tinha nem fechado o zíper da minha calça direito e o pervertido já estava longe”, detalha o relato publicado pelo Caseso.

A estudante disse que não conseguiu identificar o rosto do homem, mas viu que ele estava de calça e blusa preta, além de utilizar uma máscara. Imagens capturadas pelas câmeras de segurança mostram um homem suspeito, que tem cabelos castanhos, bigode e barba.

A jovem relata que recebeu o apoio de um docente, que a acompanhou até a equipe de segurança da universidade: “para que eles anotassem meus dados, o horário do ocorrido, pois sozinha não fui levada a sério”. “Eu estava em prantos. Que situação horrorosa e humilhante. Que lugar é esse onde não se pode nem usar um banheiro com segurança?”.

A estudante diz ter sofrido crise de ansiedade e que, após o episódio, foi dispensada da aula.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil do Distrito Federal, que informou que a ocorrência foi registrada hoje na 4ª DP, mas que está sendo investigado pela 2ª DP (Asa Norte). “Por se tratar de crime que envolve a intimidade da vítima, não é possível passar detalhes”, disse a corporação.

A reportagem também falou com a assessoria de imprensa da UnB, que informou que está apurando o ocorrido e que disponibilizou as imagens captadas pelas câmeras de segurança para a Polícia Civil.

“A UnB repudia qualquer tipo de violência e reitera seu compromisso com a defesa dos direitos humanos. A Diretoria de Atenção à Saúde da Comunidade Universitária (DASU) está em contato com a estudante para o acolhimento necessário”, informou.

O comunicado ainda diz que medidas de segurança são implementadas “continuamente” e que a universidade vem estabelecendo “protocolos para prevenir e lidar com situações de assédio.”

“Finalmente, uma outra ação em andamento refere-se a treinamento da equipe de segurança da Universidade para reforçar os procedimentos e garantir acolhimento efetivo às vítimas, sendo apoiado por documentos produzidos pelo Comitê de Segurança da UnB. O treinamento permanente das equipes de segurança faz parte da política de segurança da Universidade”, finaliza.