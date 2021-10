Alerta de chuvas intensas no DF nesta quinta (21)

Tudo isso é uma previsão, mas tendo em vista o clima instável que permeou durante a semana é bom se precaver

Nessa quinta-feira (21), os brasilienses devem tomar cuidado com a possibilidade de temporais na capital federal. Isso porque o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja para a região, que significa chuvas intensas, risco de corte de energia e ventos fortes.

Tudo isso é uma previsão, mas tendo em vista o clima instável que permeou durante a semana é bom se precaver. Os termômetros da capital podem registrar até 27 °C de temperatura máxima.

A umidade relativa do ar varia entre 95 e 60%. Durante a manhã, ventos fracos com muitas nuvens com chuvas isoladas.

Já durante a tarde, pode ocorrer pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A previsão segue a mesma para noite.

Alerta laranja -Perigo

“Chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h). Risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas”, diz o Inmet.