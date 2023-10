Águas Claras recebe reformas em três praças esportivas

Espaços ganham novos alambrados, pinturas, piso de concreto restaurado, além de calçadas modernas e acessíveis

Equipes da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) iniciaram as obras de restauração de três quadras poliesportivas localizadas nas praças das Gaivotas e Rouxinol, em Águas Claras. Nos espaços, estão sendo executados serviços de recuperação do piso de concreto, com troca de alambrados, instalação de novas traves, tabelas e aros de basquete, além de novas pinturas.

As obras são financiadas com recursos de emenda parlamentar empenhados pelo deputado distrital Daniel de Castro. O investimento total é de R$ 500 mil. “A reforma desses espaços é uma demanda recorrente da população. Em breve entregaremos as quadras totalmente recuperadas, modernas e com mais segurança para a nossa comunidade”, explica o administrador regional de Águas Claras, Mário Furtado.

Na Praça do Rouxinol, as obras de recuperação das duas quadras estão em ritmo acelerado. A concretagem do piso foi concluída e a limpeza, realizada. Nos próximos dias, os trabalhadores iniciarão a etapa de aplicação de camadas de tinta Epóxi. “Esse tipo de tinta emborrachada proporciona mais segurança aos usuários e maior durabilidade ao piso”, detalha Ricardo Flausino, fiscal das obras pela Novacap.

O servidor destaca que a intervenção da Novacap não se restringe apenas às quadras. “Estamos recuperando todas as calçadas que dão acesso aos espaços, trazendo mais segurança, conforto e acessibilidade aos pedestres”, continua o fiscal.

A administradora Mislene Souza, de 36 anos, leva o filho com frequência ao local e está animada com o resultado das obras. “Meu filho faz escolinha de futebol nessa quadra e a gente realmente precisava dessa atenção. Vai melhorar bastante”, avalia. “Vai trazer mais segurança para as crianças da escola que utilizam o espaço”, acrescenta o dentista Rogério de Souza, de 46 anos.

Outra quadra que passa por melhorias está situada na Praça das Gaivotas. O espaço está prestes a receber uma nova pintura, além de grades de proteção para resguardar os usuários do local. Mais uma novidade é a criação de um espaço destinado aos cães dos moradores da região.

“Era uma área que estava degradada, especialmente o alambrado, porque os cães utilizam o espaço e acabavam desgastando”, diz Daniela Duarte, de 31 anos. Moradora da região há 10 anos, a nutricionista elogia o ritmo de trabalho das equipes da Novacap. “Estou achando excelente, era uma demanda antiga nossa. É um local bastante movimentado, meu filho mesmo pratica esporte com frequência aqui. Agora, a gente se sente mais segura”, prossegue.

Com informações da Agência Brasília