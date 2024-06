Águas Claras recebe letreiro em homenagem à cidade

Como parte das comemorações dos seus 21 anos, Águas Claras recebeu o seu próprio letreiro como forma de homenagear a cidade. Posicionado no balão de entrada, muitos já foram até lá para fazer fotos. O local e os dizeres foram escolhidos pela população em audiência pública realizada em novembro do ano passado.

Morador da região administrativa há 15 anos, o servidor público Rivelino Mota, de 53 anos, aprova o letreiro. “Essa placa reflete o amor e o carinho não apenas de quem vive em Águas Claras, mas de todos que se sentem acolhidos pela cidade. Além disso, acredito que essas placas acabaram se tornando uma tradição em vários lugares”, afirma.

Apaixonado pelo local que escolheu para viver ele não poupa elogios. “Aqui é uma cidade vertical, diferente de todas as outras do Distrito Federal, com muita vida, movimento e segurança.”

“Essa placa reflete o amor e o carinho não apenas de quem vive em Águas Claras, mas de todos que se sentem acolhidos pela cidade”, diz o servidor público Rivelino Mota

O administrador regional de Águas Claras, Mario Furtado, lembra que a região era umas das poucas que ainda não tinham um letreiro, que foi construído com apoio dos empreiteiros locais, que doaram concreto e estrutura de ferro.

“É uma identidade da cidade e mostra o Estado ocupando e tomando conta da região, com equipamentos públicos que vão da segurança à construção de escolas. É mais um dos muitos ganhos para Águas Claras”, afirma o administrador.

Equipamentos públicos para a população

A cidade também irá contar com reforço na educação para a população. Estão sendo projetados uma Escola Classe e um Centro Educacional (CED), situados, respectivamente, na Quadra 101 e na Quadra 102. Eles fazem parte do plano de expansão educacional do governo Ibaneis Rocha. As peças técnicas para instrução do processo licitatório estão sendo elaboradas, com a licitação prevista para ser lançada ainda este ano.

A cidade também será contemplada com a construção de uma das sete unidades de pronto atendimento (UPAs). Na última quarta-feira (29), o GDF publicou, na edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), o aviso de divulgação do edital de chamamento público para a contratação de empresas especializadas no ramo de engenharia para elaborar os projetos e executar as obras das UPAs. O edital deve ser divulgado pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF) em 7 de junho.

Além de Águas Claras, serão construídas UPAs em Água Quente, Arapoanga, Estrutural, Guará, Taguatinga e Sol Nascente. No total, será investido um total de R$ 112 milhões.

Com informações da Agência Brasília