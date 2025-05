Água para todos: Como o saneamento transforma vidas no Distrito Federal

Cerca de 28 mil pessoas já foram beneficiadas pelo programa Água Legal, conduzido pela Caesb em 2019. Com foco nas áreas mais vulneráveis, a iniciativa busca mudar a realidade de comunidades que antes dependiam de sistemas precários ou ligações irregulares. Mais de 8,4 mil unidades regularizadas em 88 comunidades, graças a um investimento de R$ 9,5 milhões.

Para garantir que o DF continue avançando no saneamento, a Caesb destinará R$ 3,2 bilhões, entre 2025 e 2029, a trabalhos de modernização e expansão do sistema para levar água e esgoto a mais moradores. O projeto, que constrói redes de abastecimento em comunidades carentes e atendeu locais como a Fazendinha, no Sol Nascente, e o Dorothy Stang, em Planaltina, já recebeu, até o momento, R$ 8,5 milhões, beneficiando mais de 24 mil pessoas.

Segundo o presidente da Caesb, Luís Antônio Reis, com a orientação do governador Ibaneis Rocha, a companhia avançou na regularização de diversas comunidades. “Desde o início do governo, já beneficiamos 88 locais, e o nosso compromisso é garantir que mais famílias possam viver com dignidade e acesso a serviços essenciais”, afirma.

Recentemente, a Estrutural teve acesso à água potável da rede da Caesb. Moradora da região, Marizete da Silva trabalha com reciclagem e mora sozinha. Antes do programa Água Legal, a água que chegava à casa dela era de má qualidade. “A água vinha suja, com gosto de ferrugem, parecia barrenta. Meus netos, que sempre vinham aqui, passavam mal, sentiam dor de barriga, e eu também. Era ruim até para cozinhar. A gente tinha que ferver tudo, era muito triste”, relatou.

Hoje, com a chegada da água potável, a realidade mudou: “Graças a Deus, agora está maravilhoso. A água é boa, dá gosto de beber, a comida fica gostosa. Melhorou muito, não tenho o que reclamar”. Ela contou que começou a receber água tratada há cerca de oito meses e que a qualidade de vida melhorou significativamente desde então.

“A chegada da água tratada e da rede de esgoto foi essencial para a comunidade”, destaca o eletricista Renato Magalhães, morador da Estrutural

Segundo o administrador regional da Estrutural, Alceu Mattos, a Quadra 12 da cidade, por exemplo, estava há 27 anos sem fornecimento regular de água. “Até então, o que existia eram os chamados ‘gatos’, ligações clandestinas, muitas vezes com água de procedência duvidosa. Agora, essas pessoas estão recebendo a mesma água que chega no Lago Sul, Asa Norte, Asa Sul, Taguatinga, etc.”, enumerou.

“Foi quando os maquinários começaram a aparecer aqui no centro. As pessoas ficaram muito felizes, porque nunca imaginaram que essa realidade chegaria. A água era de péssima qualidade, muita gente adoecia”, lembrou o líder comunitário da região, Rafael Braz. Para ele, essa transformação foi muito rápida, pois em poucos meses as quadras já estavam sendo atendidas com água potável.

Para o eletricista Renato Magalhães, morador da Estrutural há dez anos, a chegada da rede de esgoto transformou a qualidade de vida na região. “Antes, usávamos fossas, e muitas vezes o esgoto transbordava. Não tínhamos como pagar caminhões para fazer a limpeza, então ele acabava correndo a céu aberto, o que era um risco para a saúde, principalmente das crianças”, explica.

Segundo ele, a regulamentação da água também trouxe melhorias importantes: “Tínhamos muitos problemas com queda de pressão nas torneiras, principalmente nos horários de pico. Às seis da tarde, por exemplo, era difícil tomar banho. Agora isso foi resolvido, e a população tem a quem recorrer em caso de problemas. A chegada da água tratada e da rede de esgoto foi essencial para a comunidade”.

Atualmente, a Caesb está com obras em andamento em diversas regiões do Distrito Federal. No Gama, os serviços estão sendo executados no Residencial Paraíso. No Sol Nascente, as intervenções ocorrem na Horta Comunitária da CH 21, Condomínio Buritis CH 02, Casa Branca CH 141, CH 123C, CH 75 e CH 51A. No Paranoá, a obra está na Capoeira do Bálsamo. No Recanto das Emas, a atuação ocorre no Núcleo Rural Monjolo, e em Sobradinho, nos condomínios Petrópolis e Novo Setor de Mansões. Com a conclusão dessas obras, mais 5 mil unidades estarão regularizadas.

As próximas comunidades que serão atendidas pelo programa Água Legal até junho deste anosão: no Sol Nascente, o Condomínio Gênesis, Quadra 300, Quadra 601, CH 07A e CH 84; no Pôr do Sol, CH 76, CH 83, Q 201 CH 102 e Quadra 109; e, em Sobradinho, o Condomínio Lara e o Condomínio Bela Vista Serrana.

Bairro Santa Luzia

A Caesb está à frente também do projeto de saneamento integrado do Bairro Santa Luzia, na Estrutural, que terá infraestrutura de rede de água, esgoto e energia elétrica e sistemas de drenagem e de coleta de lixo. Serão investidos R$ 85 milhões, com a aprovação no novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC Seleção), para beneficiar cerca de 20 mil pessoas. A licitação das obras será no primeiro semestre deste ano.

O administrador regional da Estrutural, Alceu Mattos, pontuou que Santa Luzia é um bairro com quase 20 anos de existência e, até hoje, sem infraestrutura básica: não tem água encanada, esgoto, rede pluvial, pavimentação ou iluminação pública. “Dentro do projeto do governador Ibaneis Rocha, que busca levar saneamento para todo o Distrito Federal, Santa Luzia foi contemplada. A Caesb vai implementar rede de água, esgoto, drenagem, calçamento e iluminação. A expectativa é que as obras sejam licitadas agora em abril ou maio, e a população finalmente terá acesso a esses serviços essenciais”, ressaltou.

Além disso, este GDF vai investir R$ 274 milhões para levar saneamento ao bairro Santa Luzia e ampliar a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Recanto das Emas. Somente em Santa Luzia serão aplicados R$ 80 milhões, beneficiando cerca de 20 mil pessoas.

Para o projeto de modernização e ampliação da ETE do Recanto das Emas, que atende também ao Riacho Fundo II, serão investidos R$ 194 milhões, sendo R$ 184 milhões provenientes do financiamento do Novo PAC, e R$ 10 milhões de recursos próprios da Caesb. A expectativa é de que a medida beneficie diretamente os 280 mil moradores que residem nas regiões administrativas.

O projeto vai duplicar a capacidade operacional da ETE, com a reforma na estrutura da estação e novas instalações e equipamentos, como tanques, decantadores secundários e sistema de beneficiamento de lodo. Além disso, vai melhorar a qualidade da água do Ribeirão Monjolo.

Adesão ao Programa

Para aderir ao programa, os moradores devem apresentar documentos pessoais (RG e CPF) e preencher o Termo de Solicitação de Serviços (TSS), que funciona como contrato com a Caesb. O morador pode financiar a taxa de primeira de ligação em oito parcelas sem juros, na conta de água.

Quem participa do programa paga pela água que consome, mas a tarifa é reduzida para os que estão inscritos nos programas sociais do GDF.

*Informações de Karol Ribeiro, da Agência Brasília