AgroBrasília comemora 15 anos de atuação com foco no futuro

A edição da AgroBrasília de 2024 marca a comemoração de 15 anos da feira de agronegócio e tecnologia. Esse ano o evento começa na terça-feira (21) e vai até sábado (25), e conta com mais de 592 expositores. A expectativa para a décima quinta edição, é de receber mais de 170 mil visitantes, ultrapassando o marco de visitação de 2023. O tema desta edição é “O Agro do Futuro a Gente Cultiva Hoje”, e um dos destaques da vez, é o Pavilhão da Inovação.

Presidente do Grupo Associado de Agricultura Sustentável, Eduardo Martins. Foto: Amanda Karolyne

Tida como um dos principais eventos do setor do agro, a feira é realizada pela Cooperativa Agropecuária da Região do Distrito Federal (Coopa-DF). O presidente da Coopa DF, José Guilherme Brenner, diz que a expectativa é grande para esse ano, e que já é um número recorde de expositores. “A feira já é uma debutante, e estamos sempre fazendo algo diferente, mas para esse ano que já é um marco, temos principalmente o Pavilhão da Inovação, voltado para startups e empresas que estejam começando”.

Na expectativa para o que estará exposto na feira, Brenner também aponta a área experimental do Grupo Associado de Agricultura Sustentável (GAAS), que trará a agricultura regenerativa.

Para o presidente, o objetivo final da feira é levar a oportunidade de conhecimento e troca de ideias para o produtor. “A feira tem um papel muito importante que é o da disseminação de conhecimento da tecnologia, para o produtor levar algo que contribua na vida dele”. Porque o caminho daqui para a frente, como Brenner destaca, será a incorporação de mais tecnologias no meio da agricultura, para ser mais resiliente e superar desafios.

Emater DF na feira

A participação da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do DF (Emater DF) na feira, que engloba todo o universo da agricultura brasileira, é muito importante. A área total da AgroBrasília é de 70 hectares, e destes, 3 hectares são ocupados pela Emater-DF, com oito circuitos tecnológicos e temáticos de fruticultura, floricultura, apicultura, avicultura, aquicultura, e bovinocultura. Para o atendimento ao público nos cinco dias, 90 técnicos da instituição estarão disponíveis.

Segundo Cleison Duval, presidente da Emater-DF, o foco do órgão é dar estrutura para os pequenos agricultores familiares. A Emater-DF levará cerca de 4 mil agricultores para visitarem os circuitos e as novidades tecnológicas que eles poderão implantar em suas propriedades. “Então é um grande dia de campo”.

Presidente da Emater DF, Cleison Duval. Foto: Amanda Karolyne

Uma das novidades na área recém-implantada de fruticultura, é a Rota das Frutas, com açaí, mirtilo e framboesa, junto com banana, para o produtor. “Tudo consorciado, onde ele pode ter várias atividades no mesmo pedaço de chão. Enquanto o açaí cresce, ele vai ter outras atividades no meio do canteiro”, conta. Duval acredita que o plantio dessas frutas é um grande projeto para o Distrito Federal e entorno, que vai servir para o mercado interno e para exportação.

O objetivo da Emater DF e da feira em si, é mostrar para os produtores que toda essa tecnologia funciona. “Ele vê funcionando e leva para a propriedade”.

Tecnologia e inovação

Para celebrar os 15 anos da feira, uma das novidades do evento, é a primeira edição do Pavilhão de Inovação, em parceria da Coopa-DF com a Fundação de Apoio à Pesquisa do DF (FAP-DF) e a SoluBio. Rose Monnerat é diretora de pesquisa e desenvolvimento da Solubio, e conta que o espaço terá 20 startups e 9 empresas com pequenos estandes para receber todo tipo de público. “Vamos ter palestras sobre agricultura sustentável, manejo de uma fazenda, e rodas de conversas de todos os tipos”.

O objetivo é trazer o DF como centro de difusão e criação de insumos para a agricultura. Além, é claro, de consolidar o Pavilhão para os outros anos. “Aqui, a gente quer fazer a ligação da pesquisa, da iniciativa e do uso dessas duas no campo”. Rose explica que é importante que todos esses setores estejam interligados.

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) também estará presente na AgroBrasília com destaques na área de desenvolvimento tecnológico. Na parte de fruticultura, Fábio Gelape Faleiro, chefe de transferência de tecnologia da Embrapa Cerrados, aponta a pitaya como uma fruta utilizada com sucesso pelos produtores, além do mirtilo e do cacau.

Além disso, Fábio conta que outros lançamentos estarão disponíveis na feira, como os sistemas de produção integrados na lavoura, com a mensagem de que é possível produzir e preservar o meio ambiente ao mesmo tempo. Ele conta que todos os cinco dias terão promoção e lançamento de tecnologias no evento. “A ciência é para todo mundo, todo produtor rural tem que ser tratado com o máximo de respeito. E a feira que já tem 15 anos de operação, é uma oportunidade para trazer as novidades da pesquisa para os produtores rurais”, salienta.

Sistema de irrigação comandado pela Alexa

Para facilitar a vida do produtor rural, a Cerrado Verde Irrigação vai apresentar o sistema IOT, a internet das coisas, uma telemetria que com uso da inteligência artificial faz toda a programação da irrigação pelo celular, ou notebook. “A diferença da nossa internet para as demais, é quando entra no WhatsApp, ou no Instagram, você já tem acesso imediato ao sistema”, explica o diretor presidente da Cerrado Verde.

Com comando de voz via Alexa, esse sistema vai dar a oportunidade do produtor saber exatamente a quantidade ideal de água que foi jogada na lavoura, vai saber se o pivô deu problema ou não, e vai ter informações atualizadas continuamente sobre a máquina dele. “E aí, já elimina o risco de colocar um colaborador que ia trabalhar em horário insalubre, sofrer um acidente”.

Solidariedade aos produtores do Sul

A feira tem a entrada gratuita para todos que quiserem visitar, porque como indica o presidente da Coopa-DF, José Guilherme Brenner, o interesse é que a entrada não seja um fator limitante. Mas esse ano, com a tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul, o presidente explica que foi criado o ingresso solidário para quem quiser fazer uma doação que será destinada aos agricultores da região que foram afetados. “A origem de muitos dos nossos cooperados é do sul, de regiões muito afetadas pela enchente, e a gente”.

Diretor da Cerrado Verde – José Américo. Foto: Amanda Karolyne

Também haverá um ponto de coleta de doação na administração da AgroBrasília, para que as pessoas que visitarem a exposição, possam depositar alimentos não perecíveis, cobertores, agasalhos, água, e outros donativos.

Serviço

AgroBrasília

Entrada gratuita

De: 21 a 25 de maio

Hora: 8h30 as 18h

Onde: Parque Tecnológico Ivaldo Cenci – AgroBrasília, BR 251, Km5 – PAD-DF