Agentes de trânsito do DF trabalharão 24 horas por dia para garantir a segurança no Carnaval

AgeDetran-DF e Sinatran-DF reforçam a importância do trabalho intensivo para garantir a segurança e a paz nas ruas da capital

Durante o Carnaval, os foliões querem se divertir e aproveitar a festa, mas para isso é fundamental que as ruas estejam seguras e organizadas. É aí que entram os agentes de trânsito do Distrito Federal, que trabalham em regime de plantão 24 horas por dia, garantindo a segurança dos foliões e dos habitantes da capital.

O trabalho dos agentes de trânsito é fundamental para garantir que os motoristas respeitem as leis de trânsito, evitando acidentes e congestionamentos. Durante o Carnaval, o número de veículos nas ruas aumenta consideravelmente, o que torna o trabalho dos agentes ainda mais importante.

Foto: Divulgação

De acordo com Adjayme Melo, presidente do Sindicato de Agentes de Trânsito do Distrito Federal, “o trabalho intensivo dos agentes busca a conscientização, fiscalização e principalmente a proteção de todos os habitantes do DF que pedem por um trânsito seguro e de paz pelas ruas do DF.”

“Nas madrugadas são vários os casos de óbito em decorrência de acidente de trânsito, por isso os agentes atuam com a missão de proporcionar mais segurança e evitar acidentes fatais. Não podemos desperdiçar uma única vida”, alerta Adjayme.

Para a diretora de comunicação do Sinatran-DF, o Sindicato dos agentes de trânsito do DF, os plantões de 24 horas são uma metodologia técnica e inteligente de colocar força total em prol da população. “Nosso Sindicato e a Associação acreditam que os plantões 24h dão à sociedade o entendimento do quanto o trabalho dos agentes de trânsito é fundamental para cada cidadão”, afirma Zilda Cavalcante.

Apesar de ser um trabalho cansativo e ostensivo, os agentes de trânsito sabem que todos os esforços no plantão são essenciais para garantir a segurança e a tranquilidade durante o Carnaval. “Graças ao trabalho dedicado e comprometido desses profissionais, os foliões podem curtir a festa com mais tranquilidade e segurança, sabendo que as ruas estão sendo bem cuidadas por profissionais que atuam para possibilitar uma volta segura para casa após as festas”, reforça Adjayme Melo.