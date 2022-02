Agentes de combate à dengue serão homenageados

A solenidade será transmitida ao vivo pelos canais da CLDF no YouTube e pela TV Câmara Distrital, pelo canal 9.3.

Os agentes que auxiliam no combate à dengue receberão uma homenagem exclusiva pelo trabalho prestado. A sessão solene será realizada pela Câmara Legislativa realiza nesta segunda-feira (7), às 19h.

O evento tem como objetivo valorizar os profissionais da Secretaria de Saúde do Distrito Federal em visibilidade ao Dia do Agente de Defesa Ambiental, celebrado no dia 6.

A solenidade será transmitida ao vivo pelos canais da CLDF no YouTube e pela TV Câmara Distrital, pelo canal 9.3.

Profissionais que saem às ruas do DF para prevenir e combater a proliferação do mosquito Aedes aegypti, causador da dengue, os agentes de combate às endemias ou agentes de vigilância ambiental são peças fundamentais no monitoramento e prevenção dos casos da doença. Desde os primeiros dias do ano, aproximadamente 120 mil imóveis foram inspecionados pelos agentes de combate à dengue.

“São estes agentes que inspecionam nossos lares, nos orientam e coletam amostras de possíveis focos do mosquito. E apesar de enfrentarem resistência para entrarem em algumas residências, seguem suas inspeções com muita excelência para garantir mais saúde e qualidade de vida para todos nós”, justifica João Cardoso, que é auditor fiscal de Atividades Urbanas do Instituto Brasília Ambiental (Ibram).

Dengue no DF

Nas duas primeiras semanas do ano, 1.358 casos prováveis de dengue foram registrados no DF. Este dado representa o aumento de 212% no número de infectados, se comparado ao mesmo período de 2021, com 435 casos. Atualmente, dez carros fumacê do Governo do DF circulam pelas cidades do DF na tentativa de reverter esta estatística. As principais regiões afetadas são Ceilândia, Taguatinga e Vicente Pires.

Celebrado no dia 6 de fevereiro, o Dia do Agente de Defesa Ambiental é voltado para todas as pessoas que atuam pela proteção do meio ambiente, incluindo profissionais e órgãos voltados para esta temática.

Serviço

Data: 7 de fevereiro de 2022 (segunda-feira)

Hora: 19h

Transmissão YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCq1lyhE02Q9I0x8gBDM9lOQ

Informações: (61) 3348-8060 /

[email protected]

*Com informações da Agência CLDF