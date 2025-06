Agências do trabalhador tem 573 oportunidades disponíveis nesta quinta-feira (12)

Esta quinta-feira (12) é Dia dos Namorados, mas também pode ser a oportunidade de alcançar uma nova colocação profissional. As agências do trabalhador do Distrito Federal estão com 573 vagas de emprego disponíveis, distribuídas em diversas regiões administrativas.

Do total, 12 postos oferecem salários de R$ 3 mil ou mais: quatro para supervisor de produção da indústria alimentícia, três para representante comercial autônomo, três para analista de redes e comunicação, um para gerente de loja e supermercado e um para gerente de serviços de saúde, em Ceilândia, Asa Sul e sem local fixo de atuação.

Além disso, destacam-se o número de chances para atuar em estabelecimentos comerciais do ramo alimentício. Empregadores buscam dez padeiros (R$ 2.200) e 15 pizzaiolos (R$ 1.606) para atuar sem ponto fixo, 10 cozinheiros gerais na Asa Sul (R$ 2.119) e dois em Ceilândia (R$ 1.664), cinco chapistas de lanchonete em Águas Claras (R$ 1.600), além de dois churrasqueiros (R$ 2.000) e dois balconistas (R$ 1.615) no Plano Piloto.

Todas as oportunidades oferecem benefícios. Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das oportunidades do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores e empreendedores que desejem ofertar vagas ou utilizar o espaço das Agências do Trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo e-mail gcv@sedet.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF).

*Informações de Catarina Loiola, da Agência Brasília