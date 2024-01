Agências do Trabalhador tem 375 vagas de emprego abertas no DF nesta terça (23)

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador

As agências do trabalhador do Distrito Federal iniciam esta terça-feira (23) com a oferta de 375 vagas. As oportunidades contemplam os mais diferentes níveis de escolaridade e algumas não exigem que o candidato tenha experiência prévia na área.

O maior salário, de R$ 3.087 mais benefícios, é para o posto de supervisor de vendas comerciais, na Zona Industrial do Guará. Ao todo, são ofertadas cinco vagas. Para concorrer, não é preciso ter atuado anteriormente na profissão, desde que tenha concluído o ensino médio.

Na mesma região, há, ainda, outras oito vagas, sendo cinco para trabalhar como servente de obras e as demais para atuar como fiscal de prevenção de perdas e pedreiro. As remunerações variam entre R$ 1.925 e R$ 2.660, fora os benefícios.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejarem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar nas unidades e pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Há, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Trabalho.

*Com informações de Victor Fuzeira, da Agência Brasília