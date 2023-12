Agências do Trabalhador têm 210 vagas de emprego abertas nesta sexta (15)

Os interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana

Boa notícia para quem deseja conquistar uma oportunidade profissional antes de o ano chegar ao fim. As agências do trabalhador do Distrito Federal disponibilizam 210 vagas de emprego, nesta sexta-feira (15), com salários de quase R$ 9 mil. As remunerações de destaque são exclusivas para pessoas com deficiência (PcD) e não exigem experiência prévia.

Para este público, estão abertas uma vaga para desenvolvedor de sistemas de tecnologia da informação, uma para gerente de projetos de tecnologia da informação e duas para analista de desenvolvimento de sistemas, com rendimentos, respectivamente, de R$ 8.873,74, R$ 8.673,11 e R$ 8.598,60. Os postos não têm local fixo de trabalho e requerem curso superior na área de tecnologia.

No mesmo segmento, procura-se um analista de sistemas e um analista de testes de tecnologia da informação, ambos os cargos com oferta de R$ 7 mil, sem local de trabalho fixo e com exigência de superior completo. Além disso, ainda exclusivas para PcDs, há duas vagas para auxiliar de cozinha (R$ 1.478) e uma para técnico de apoio ao usuário de informática (R$ 12,46/hora).

Já para o público geral, o ofício mais atrativo é o de analista administrativo, que oferece uma vaga no Guará com rendimentos de R$ 3 mil. Em seguida, se sobressaem os salários para técnico de refrigeração (R$ 2.500), no Recanto das Emas; subgerente de restaurante (R$ 2.218), na Asa Sul; e pedreiro (R$ 2.200), no Lago Norte.

Os interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das chances do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

*Com informações de Catarina Loiola, da Agência Brasília