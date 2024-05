Agências do trabalhador oferecem salário de R$ 8 mil para gerente comercial

As agências do trabalhador do Distrito Federal iniciam a semana com 432 vagas de emprego abertas para a população. Nesta segunda-feira (13), o cargo com salário mais atrativo é o de gerente comercial, sem local fixo de atuação. Trata-se de uma oportunidade com oferta de R$ 8 mil, que exige ensino superior completo. O posto de analista de sistema também se destaca pelos rendimentos: são duas vagas com remuneração de R$ 5 mil, sem local fixo e cobrança de graduação completa em tecnologia da informação.

Outros postos sem local fixo de trabalho apresentam valores atrativos. Há cinco vagas para técnico de enfermagem (R$ 2.080), quatro para gerente de serviços de saúde (R$ 3.400), três para supervisor de atendimento ao cliente (R$ 3.400), duas para motorista entregador (R$ 2.300), duas para analista de sistemas (R$ 3.500), uma para analista de marketing (R$ 3.100) e uma para desenhista de páginas da internet (R$ 2.000). Em Samambaia, a demanda é por um mecânico de refrigeração (R$ 3.000) e um mecânico de auto em geral (R$ 2.000), enquanto em Planaltina há duas chances para padeiro (R$ 2.500) e duas para confeiteiro (R$ 2.500).

Para pessoas com deficiência (PcD), estão disponíveis 18 vagas para auxiliar de limpeza (R$ 1.412) e 18 para fiel de depósito (R$ 1.429,53) em Taguatinga, e dez para auxiliar de limpeza (R$ 1.515) e dez para repositor de mercadorias (R$ 1.515) na Asa Sul. Também há oportunidades de estágio: dez chances para atendente de telemarketing em Ceilândia (R$ 140/semana), cinco para enfermeiro (R$ 400/quinzena) e uma para auxiliar administrativo sem local fixo (R$ 257,25/quinzena).

Interessados devem cadastrar o currículo pelo aplicativo Sine Fácil ou presencialmente, em uma das 14 agências do trabalhador. Os espaços funcionam das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. Mesmo que nenhuma das chances do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

As informações são da Agência Brasília