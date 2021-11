Agências do trabalhador oferecem 443 vagas em 48 profissões

Uma das áreas que mais está contratando é a de bares, restaurantes, lanchonetes e afins

Uma profissão que nos últimos dois anos não apareceu na tabela de vagas das agências do trabalhador está com espaço para contratação nesta quinta-feira (25): aplicador de asfalto impermeabilizante. Para se candidatar, tem que saber trabalhar na área, já que o contratante exige experiência. O salário é de R$ 2 mil. Entre as atribuições estão identificar a instalação de materiais, solicitar liberação de área de trabalho e providenciar descarte de resíduos.

As duas vagas abertas fazem parte de um rol com 443 oportunidades em 48 profissões de níveis fundamental, médio e superior. Os salários variam entre R$ 1,1 mil e R$ 2 mil, mais benefícios. Há espaço para contratar pessoas com e sem experiência.

Uma das áreas que mais está contratando é a de bares, restaurantes, lanchonetes e afins. São 70 oportunidades para atendentes, auxiliares de cozinha e de sushiman, chapista, churrasqueiro, cozinheiro, cumim, garçom, maitre, padeiro, pizzaiolo, saladeiro e sushiman. As remunerações ficam entre R$ 1,1 mil e R$ 1,5 mil, mais benefícios.

No setor de serviços destacam-se três oportunidades para caseiros, uma para esteticista e outra para massoterapeuta, a mesma quantidade para panfleteiro e quatro para mecânicos, sendo duas delas para manutenção de bomba injetora e uma para máquina industrial. Os salários variam entre R$ 1,1 mil e R$ 1,7 mil, mais benefícios.

No comércio, açougueiros e vendedores seguem sendo os profissionais mais procurados. São 22 vagas para um e 34 para outro, com remunerações de R$1,1 mil a R$ 1.486, mais benefícios.

Para se candidatar a qualquer uma delas, há dois caminhos: presencial, indo a uma das 14 agências, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, ou pelo aplicativo Sine Fácil. Mesmo que o candidato não se encaixe em um dos perfis das vagas disponibilizadas no dia, o sistema poderá cruzar informações e encontrar uma oportunidade de acordo com as especificações do currículo.

Empreendedores

Empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Secretaria do Trabalho.

A secretaria também disponibiliza o número de telefone para atendimento em caso de dúvidas referentes a qualquer um dos serviços prestados pela pasta, responsável pelas agências do trabalhador: (61) 99209-1135.

Agência Brasília