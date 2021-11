Agências do trabalhador oferecem 312 novas vagas

Para auxiliar de logística, são 100 chances de nível médio, com o salário de R$ 1.150, mais benefícios

Nesta sexta-feira (19), as agências do trabalhador oferecerão 312 novas vagas. Para auxiliar de logística, são 100 chances de nível médio, com o salário de R$ 1.150, mais benefícios. Para técnico em enfermagem, são 25 vagas com salário de R$ 1.500, que exigem somente o ensino técnico.

Com remunerações que variam de R$ 2.000 a R$ 2.200, mais benefícios, há ainda três vagas para marceneiro e quatro para montador de estruturas metálicas. Na área de audiovisual, há uma vaga para operador de grua disponível, com salário de R$ 1.800, mais benefícios, sem exigência de escolaridade.

Para ensino fundamental completo são oferecidas 15 vagas, com salário de R$ 1.100, mais benefícios. E sem exigência de escolaridade, há 10 oportunidades para carpinteiro, com salário de R$ 1.870, mais benefícios.

Para quem é corretor de imóveis e tem ensino médio completo, existem 20 vagas pagando R$ 1.100, mais benefícios. Boas chances também para os frentistas com ensino médio, sendo 10 chances, com salário de R$ 1.232,97, mais benefícios.

Para se candidatar a qualquer uma delas, há dois caminhos: presencial, indo a uma das 14 agências, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h; ou pelo aplicativo Sine Fácil. Mesmo que o candidato não se encaixe em um dos perfis das vagas disponibilizadas no dia, o sistema poderá cruzar informações e encontrar uma oportunidade de acordo com as especificações do currículo.

Empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Secretaria do Trabalho.

A secretaria também disponibiliza o número de telefone para atendimento em caso de dúvidas referentes a qualquer um dos serviços prestados pela pasta, responsável pelas agências do trabalhador: (61) 99209-1135.

As informações são da Agência Brasília