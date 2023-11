Agências do trabalhador oferecem 274 vagas de emprego em dez RAs e uma cidade do Entorno

Os interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana

Nesta sexta-feira (1º/12) as agências do trabalhador ofertam 274 vagas de emprego em dez regiões administrativas e em uma cidade do Entorno. Com salários de R$ 1.320 a R$ 5 mil, há oportunidades para 43 profissões.

No Plano Piloto, para trabalhar na Asa Sul, há uma vaga para contador receber R$ 2.640. Para exercer o ofício é necessário ter graduação em contabilidade. Na região, as três vagas para salgadeiro, com experiência, pagam R$ 1.725,60. Na área hospitalar estão contratando copeiro (R$ 1.320) e cozinheiro (R$ 1.434,34).

Há, também, vagas para açougueiro (2), atendente de lanchonete (5), auxiliar de cozinha (5), auxiliar de limpeza (5), cumim (5), técnico de refrigeração (5) e garçom (1). Os cargos de atendente de lojas e mercados são exclusivos para pessoa com deficiência (PcD). Os pagamentos variam de R$ 1.320 a R$ 1.500.

Na Asa Norte, churrasqueiro recebe R$ 1.750. Para exercer as profissões de peixeiro e açougueiro não é necessário ter experiência e o pagamento é de R$ 1.650. As quatro vagas para agente de portaria bonificam o funcionário em R$ 1.651,99. Auxiliar de limpeza (2), babá (1), ajudante de obras (15) e atendente balconista (1) recebem até R$ 1.515,92.

Os interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das chances do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

*Com informações de Rafaela Atta, da Agência Brasília