Agências do trabalhador oferecem 269 vagas de emprego nesta segunda (15)

Maior salário do dia é de R$ 4 mil, oferecido para mecânico, motorista carreteiro e gerente de loja

Boa notícia para quem está buscando recolocação profissional. As agências do trabalhador do Distrito Federal estão com 269 vagas de emprego abertas nesta segunda-feira (15). A maior remuneração é de R$ 4 mil, oferecida em quatro vagas para mecânico, em Sobradinho; em quatro para motorista carreteiro, no Guará; e uma vaga para gerente de loja e supermercado, em Águas Claras.

Para aqueles com interesse na área comercial, há 94 vagas para vendedor. São 50 para trabalhar porta a porta no Guará (R$ 1.811); 43 para atuar internamente, sendo 28 vagas lotadas em Ceilândia (R$ 2.000) e 15 na Asa Sul (R$ 1.420); e uma para o modo pracista em Santa Maria (R$ 2.500). Também sete oportunidades para supervisores de vendas, sendo que cinco trabalharão no Guará (R$ 3.087) e dois em Taguatinga (R$ 1.600).

Já no ramo alimentício, empregadores buscam por pessoas para atender o público. Em Samambaia Norte, estão disponíveis 20 vagas para cumim com oferta de R$ 1.800. Na Asa Norte, a demanda é por três atendentes de lanchonete e três atendentes de bar, ambas as funções com salário de R$ 1.425. A mesma região procura dois cozinheiros gerais (R$ 1.550) e dois salgadeiros (R$ 1.425).

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo do Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).

Com informações da agência Brasília