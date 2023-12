Agências do Trabalhador estão oferecendo 229 vagas de emprego no DF

Os interessados podem cadastrar seus currículos no aplicativo Sine Fácil ou comparecer a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h

As agências do trabalhador iniciam o expediente nesta quinta-feira (14) com 28 vagas para o cargo de operador de caixa. A função é a que oferece o maior número de vagas do dia. Os salários variam entre R$ 1.320,00 a R$ 1.442,53, mais benefícios. No total, as agências estão oferecendo 229 oportunidades em diversas áreas e regiões administrativas do Distrito Federal.

No caso dos operadores, dez vagas estão concentradas em Ceilândia Norte, outras dez para atuar na região do Gama, seis para a Asa Norte e duas no Lago Sul. Para concorrer a uma delas, não é necessário experiência prévia, basta ter o ensino médio completo.

A vaga com o maior salário do dia é para o cargo de desenvolvedor de sistemas de tecnologia da informação (técnico), com local de trabalho não fixo e remuneração de R$ 8.873,74. Essa chance é exclusiva para pessoas com deficiência (PcD) e não requer experiência prévia na função, mas exige ensino superior completo em Tecnologia da Informação.

Com a mesma formação e destinadas a PcD, ainda há vagas disponíveis para analistas de desenvolvimento de sistemas, de testes da tecnologia da informação, gerente de projetos de tecnologia da informação e técnico de apoio ao usuário de informática (Helpdesk).

Os interessados podem cadastrar seus currículos no aplicativo Sine Fácil ou comparecer a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas disponíveis hoje seja atrativa para o candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema faz a correspondência dos dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Os empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou por meio do aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Além disso, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sede-DF), pode ser utilizado.

