Agências do Trabalhador do DF têm 426 vagas de emprego nesta terça (07)

Das 426 oportunidades de emprego ofertadas pelas agências do trabalhador nesta terça-feira (7), 116 são destinadas a pessoas com deficiência (PcD) para atuar nas regiões da Asa Sul, Taguatinga e Zona Industrial. Os salários ultrapassam os R$ 2.700.

As vagas são destinadas para diversas funções, entre elas, auxiliar de limpeza (28) com salários de R$ 1.412 a R$ 1.515; fiel de depósito (18) e remuneração de R$ 1.429. Outras 60 oportunidades são para repositor de mercadorias (R$ 1.515), técnico em secretariado (R$ 1.897), recepcionista (R$ 1.412), cozinheiro geral (R$ 2.726), auxiliar administrativo (R$ 1.412), assistente administrativo (R$ 2.405) e agente de portaria (R$ 1.775).

Destacam-se também 30 vagas para trabalhar como atendente de lanchonete na Asa Norte, com salário de R$ 1.524. Para participar, basta ter o ensino médio completo e não requer experiência prévia na função.

As 14 agências do trabalhador funcionam das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das chances do dia seja atraente para o candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

*Com informações de Josiane Borges, da Agência Brasília