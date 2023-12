Agências do trabalhador do DF tem 184 vagas de emprego abertas nesta quinta-feira (7)

Mesmo que o candidato não tenha interesse por nenhuma vaga do dia, ele pode se cadastrar para oportunidades futuras

As agências do trabalhador do Distrito Federal estão com 184 vagas de emprego abertas nesta quinta-feira (7). Para se inscrever a uma das oportunidades, os interessados devem cadastrar o currículo em uma das unidades de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h.

Entre as chances disponíveis, destaque para as 45 destinadas para pessoas com deficiência (PcDs). As chances são para as funções de agente de portaria (20), auxiliar administrativo (5) e auxiliar de limpeza (20). Os salários variam de R$ 1.320 a R$ 1.651,99 com direito a benefícios. Para se candidatar, basta ter o ensino médio completo.

Outra função com muitas vagas é para o cargo de vendedor pracista, em Taguatinga Norte. São 25 oportunidades com salário de R$ 1.320. A única exigência é ter o ensino médio completo. Há também muitas chances para o cargo de atendente de lanchonete. São 20 vagas na Asa Sul com remuneração de R$ 1.359,60. Necessário apenas ter o ensino médio completo.

Mesmo que o candidato não tenha interesse por nenhuma vaga do dia, ele pode se cadastrar para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejarem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar nas unidades e pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Há, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Trabalho.

*Com informações de Adriana Iziel, da Agência Brasília