Agências do Trabalhador do DF oferecem 357 vagas de emprego esta quarta (22)

As agências do trabalhador do Distrito Federal oferecem, nesta quarta-feira (22), 357 vagas de emprego. As oportunidades contemplam diferentes níveis de escolaridade, com ou sem exigência de comprovação de experiência prévia. Os interessados podem se candidatar em uma das unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil.

As três oportunidades para fonoaudiólogo geral estão entre os destaques por terem as maiores remunerações das chances do dia. Com salário de R$ 5 mil, as vagas são voltadas para pessoas com o curso superior completo em fonoaudiologia. No entanto, não é exigido que os candidatos tenham experiência no cargo para se inscreverem.

Outra vaga que aparece entre os melhores salários é para supervisor de contabilidade na Zona Industrial. A remuneração é de R$ 4,5 mil. Trata-se de apenas uma oportunidade. Podem se inscrever aqueles com superior completo na área e experiência prévia.

As 14 agências do trabalhador funcionam das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das chances do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

*Com informações de Adriana Iziel, da Agência Brasília