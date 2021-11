Agências do trabalhador disponibilizam novas 100 vagas de emprego

Para se candidatar, é necessário apenas ensino médio completo. O salário é de R$ 1.150, mais benefícios

As agências do trabalhador estão com 423 vagas de emprego abertas para esta quarta-feira (24). Para se candidatar, é necessário apenas ensino médio completo. O salário é de R$ 1.150, mais benefícios. Outras sete profissões também ofertam vagas. São 60 para operador de atendimento receptivo, 30 para operadores de caixa, 25 para técnicos de enfermagem, 22 para açougueiros, 20 para corretores de imóveis, 15 para chapistas de lanchonete e 10 para cumim. Os salários oferecidos variam entre R$ 1,1 mil e R$ 1.486, mais benefícios. Todas pedem profissionais com ensino médio completo.

O melhor salário do dia é no valor de R$ 2,2 mil, mais benefícios, e será pago a auxiliares de manutenção elétrica e hidráulico, em cinco vagas exclusivas para pessoas com deficiência; a montadores de estruturas metálicas (2) e serralheiros (4). Apenas este último não exige profissionais de nível médio, mas sim, com nível fundamental.

Entre as vagas, três profissionais pouco frequentes aparecem com contratações disponíveis. Uma oportunidade para panfleteiro, com remuneração de R$ 1,1 mil, mais benefícios; uma para eletrotécnico, com salário de R$ 2 mil; e uma para auxiliar contábil, que receberá R$ 1,3 mil mensalmente, também com benefícios.

Quem quiser concorrer a qualquer uma das vagas deve procurar uma das 15 agências do trabalhador, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, ou cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil. Mesmo que o candidato não se encaixe em um dos perfis das vagas disponibilizadas no dia, o sistema poderá cruzar informações e encontrar uma oportunidade de acordo com as especificações do currículo.

Empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da secretaria.

A Secretaria de Trabalho também disponibiliza o número de telefone para atendimento em caso de dúvidas referentes a qualquer um dos serviços prestados pela pasta, responsável pelas agências do trabalhador: (61) 99209-1135.

