Agências do trabalhador disponibilizam 524 vagas para o DF e Entorno

Repositor de mercadoria é o cargo com mais chances no dia. Os currículos podem ser cadastrados no aplicativo Sine Fácil ou pessoalmente em uma das unidades

A segunda-feira (16) começa com 524 oportunidades de emprego nas agências do trabalhador. Após o feriadão, há vagas em 14 regiões administrativas do DF e do Entorno, com salários de R$ 1.320 a R$ 2.500.

A profissão com mais chances é a de repositor de mercadorias, são 152 no total, dessas 122 são para pessoa com deficiência (PcD). As contratações são para local não fixo, Asa Sul, Samambaia Sul e Ceilândia. O pagamento varia de R$ 1.399 a R$ 1.443.

Trabalham por R$ 2.500, o maior salário do dia, os ofícios de comprador e esteticista, para atuar no Lago Sul e na Asa Norte, respectivamente. Motorista carreteiro (3), com experiência, recebe R$ 2.488, em Sobradinho. Por R$2.200, há vagas para ladrilheiro (1) e pedreiro (9).

No Entorno do DF, em Valparaíso (GO), há uma vaga para caseiro trabalhar por R$ 1.320. Em Luziânia, são 50 oportunidades para motorista carreteiro receber entre R$ 1.472 e R$ 1.733.

Pelo pagamento de R$1.320 há trabalho para ajudante de motorista (10), ajudante de serralheiro (1), auxiliar de cozinha (1), auxiliar de lavanderia (6), auxiliar de mecânico de autos (2), auxiliar em saúde bucal (2), caseiro (4), coletor de lixo hospitalar (4), empregado doméstico faxineiro (1), fiel de depósito (20), servente de obras (2) e auxiliar de limpeza (3).

Os interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das chances do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).

Com informações da Agência Brasília