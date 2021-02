Agências do Trabalhador: 321 vagas disponíveis

Os interessados em concorrer em qualquer uma das vagas ofertadas podem ir a 1 das 16 agências do trabalhador

Nesta quarta-feira (24), entre 321 vagas disponíveis nas agências do trabalhador do Distrito Federal, o salário de R$ 5 mil é o maior oferecido. A remuneração mensal será paga ao selecionado para a única vaga ao cargo de gerente de vendas. Para concorrer, o candidato precisa ter ensino médio e experiência. Clique aqui para ver a lista completa de vagas.

Outras duas profissões, também com vagas únicas, oferecem salários maiores do que a média: engenheiro civil, no valor de R$ 4 mil; e supervisor de vendas comercial, com R$ 3 mil mensais. Ambas ainda pagam benefícios, a exemplo de alimentação e transporte.

Nível superior

Além da vaga para engenheiro civil, outras 22 exigem nível superior dos candidatos, sendo 10 para graduados em administração, 2 para engenheiro de produção e mais 10 para pedagogos. Nas três áreas, os salários são pagos por dia trabalhado, nos valores de R$ 42 e R$ 33, mais benefícios. Nenhuma delas exige experiência profissional na área.

Líderes em vagas

As profissões com os maiores números de vagas são: vendedor pracista (54), atendente balconista (37), garçom (30), cozinheiro (22), instalador-reparador de redes telefônicas de comunicação de dados (20), frentista (17) e costureira (15). Nessas áreas, as remunerações variam entre R$ 1,1 mil e R$ 2 mil.

Funcionamento

Os interessados em concorrer em qualquer uma das vagas ofertadas podem ir a 1 das 16 agências do trabalhador em funcionamento no DF, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Vagas e espaços para seleção

Empresas e empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Secretaria do Trabalho e preencher o formulário na aba empregador.

