Agência do Trabalhador é reinaugurada em Santa Maria

A Secretaria de Trabalho do Distrito Federal vai entregar, na manhã desta quinta-feira (25), a Agência do Trabalhador de Santa Maria. O local está totalmente revitalizado. A unidade tinha o espaço divido com a Junta Militar e jamais havia passado por reformas.



O novo local, que visa excelência no atendimento ao cidadão, conta com uma ótima ventilação, salas para entrevistas, sala de cursos e atendimento ao microcrédito e, até, uma brinquedoteca. Além de tudo isso, haverá mais acessibilidade no atendimento ao deficiente auditivo, com painel em libras.



Essas instalações irão possibilitar o aumento nos atendimentos, nos encaminhamentos às vagas de emprego e no número de trabalhadores inscritos no SINE. Além disso, possibilitará estruturar o atendimento ao trabalhador e empregador, implementar espaço físico para cursos de qualificação profissional e ter ambiente apropriado para orientação profissional dos trabalhadores.



A nova Agência, conta com um ambiente adequado ao empregador, que busca pela contratação de profissionais. E, ainda, apresenta melhora no atendimento ao tomador de Microcrédito, com consultores capacitados para acompanhar o desenvolvimento econômico dos contratantes.



Com relação aos atendimentos, em 2020 a Agência do Trabalhador de Santa Maria realizou 10.480 atendimentos, encaminhou 8.053 trabalhadores para vagas de emprego, formalizou 2.427 requerimentos de seguro desemprego e inscreveu 1.074 trabalhadores na Plataforma do Sistema Público de Emprego.



As 15 Agências do Trabalhador do Distrito Federal oferecem diariamente as vagas do Sistema Nacional de Emprego e faz o encaminhamento dos candidatos que se apresentam às empresas. Ofertam o serviço de entrada ao Seguro Desemprego, suporte à emissão da nova Carteira de Trabalho Digital, e os serviços de microcrédito do Programa Prospera, além de dar acesso aos programas de qualificação profissional da Secretaria de Trabalho.