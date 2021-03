Agência do Trabalhador conta com 302 vagas nesta quinta-feira (18)

Além destas, outras 204 vagas são para pessoas com nível médio de escolaridade

As agências do trabalhador do Distrito Federal estão com 302 vagas de emprego abertas para esta quinta-feira (18). A maior remuneração, no valor de R$ 4,5 mil, é oferecida em 15 oportunidades para supervisores de operação elétrica (geração, transmissão e distribuição de energia). Para concorrer, é preciso ter experiência e nível médio.

Além destas, outras 204 vagas são para pessoas com nível médio de escolaridade. A maioria é para montador de linha de transmissão e rede de distribuição (75), com salário de R$ 2 mil, mais benefícios. O cargo de auxiliar operacional de logística vem em segundo em número de oportunidades: 50 e, para concorrer, precisa ter experiência. A remuneração é de R$ 1,3 mil.

Outras vagas contemplam, ainda, gerente de produções e operações agropecuárias, atendente de lojas, auxiliar administrativo, consultor de vendas, auxiliar de cozinha, dedetizador, office-boy, recepcionista, técnico de enfermagem, técnico de suporte de TI e vendedor. Os salários chegam a R$ 3.250, mais benefícios.

Nível fundamental

Profissionais de nível fundamental têm 67 vagas disponíveis. Os salários variam entre R$ 1,1 mil e R$ 2 mil, mais benefícios. A procura é por acabador de pedras (2), açougueiro (19), auxiliar de linha de produção (2), auxiliar de marceneiro (1), borracheiro (2), carpinteiro (8), caseiro (1), churrasqueiro (1), consultor de vendas (10), empacotador (3), empregado doméstico (1), estofador de móveis (1), gesseiro (3), instalador de som (2), mecânico de máquinas agrícolas (1), montador de mármore (1), motorista entregador (4), operador de vendas (3) e serralheiro (2).

Nível superior

Quem tem nível superior também pode buscar vagas nas agências do trabalhador. Nesta quinta-feira (18), tem uma para graduado em psicologia que poderá atuar como gerente de relações humanas e outra para gerente de serviços e peças para pessoas que tenham formação em qualquer curso. Para as duas, o salário é de R$ 2,5 mil, mais benefícios.

Para se candidatar a qualquer uma delas, basta ir a uma das 15 agências do trabalhador em funcionamento no DF, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Elas seguem funcionando normalmente durante o período de medidas restritivas.

No entanto, a Secretaria do Trabalho orienta quanto ao uso do serviço remoto para todos os cidadãos e, em especial às pessoas do grupo de risco, não havendo a necessidade de um atendimento presencial. As vagas de emprego podem ser acessadas pelo aplicativo do Sine Fácil.

A Secretaria do Trabalho também disponibiliza um número de telefone para atendimento em caso de dúvidas referentes a qualquer um dos serviços prestados pela pasta, responsável pelas agências do trabalhador: (61) 99209- 1135

Empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Secretaria do Trabalho e preencher o formulário na aba empregador.