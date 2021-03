Agência do Trabalhador: 221 vagas disponíveis

Ao todo, são 221 oportunidades de trabalho oferecidas nesta terça-feira (2)

Nesta terça-feira (2), as agências do trabalhador vão oferecer 221 vagas de emprego. A quantidade de oportunidades destinadas ao setor da construção corresponde a 37,1% do total oferecido. O índice representa 82 oportunidades de emprego para armadores de ferros, carpinteiros, marceneiros e serventes, com salários entre R$ 1.133 e R$ 1.738, mais benefícios.

Do total de vagas disponíveis, 10 são para supermercados, sendo três para repositor de mercadorias, duas para operador de caixa, duas para gerente e três para empacotador à mão (exclusiva para pessoas com deficiência). Apenas para repositor é preciso ter ensino médio. Nas outras oportunidades, basta nível fundamental. Todos exigem candidatos com experiência e pagam salários entre R$ 1,1 mil e R$ 1,6 mil, mais benefícios.

O setor de serviços está contratando profissionais como bombeiro hidráulico (1), borracheiro (2), caseiro (1), costureiras (11), cozinheiro (1) e dedetizador (1). As remunerações variam entre R$ 1,1 mil e R$ 1.738, mais benefícios.

Os maiores salários do dia são oferecidos em quatro profissões. O mais alto, no valor de R$ 3 mil, é para uma vaga de supervisor de vendas comercial. Em seguida, a remuneração de R$ 2.474,80 é oferecida a operador de guindaste móvel. Cinco vagas pagam R$ 2.276 mensais para mecânico de manutenção de automóveis. Por fim, o salário de R$ 2.159,63 será pago para motoristas de ônibus rodoviário, que tem três vagas disponíveis.

Duas profissões pouco frequentes entre as vagas das agências do trabalhador aparecem nesta terça-feira: lombador de matadouro (3) e montador de automóveis (2). As remunerações são R$ 1,4 mil e R$ 1,8 mil mensais, respectivamente, mais benefícios.

Os interessados em concorrer em qualquer uma das vagas ofertadas podem ir a uma das 15 agências do trabalhador em funcionamento no DF, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Elas seguem funcionando normalmente durante o período de medidas restritivas.

Entretanto, a Secretaria do Trabalho orienta quanto ao uso do serviço remoto para todos os cidadãos e, em especial às pessoas do grupo de risco, não havendo a necessidade de um atendimento presencial. As vagas de emprego poderão ser acessadas pelo aplicativo do Sine Fácil.

Empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Secretaria do Trabalho e preencher o formulário na aba empregador.

As informações são da Agência Brasília