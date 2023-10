Agência do trabalhador: 17 profissões com mais de 10 chances de contratação

Entre os cargos, atendente, repositor de supermercado, cozinheiro, entre outros

A semana começa com 682 oportunidade de emprego nas agências do trabalhador, no Distrito Federal e no Entorno. Os pagamentos variam entre R$ 1.320 e R$ 2.500. Dos cargos, 17 profissões estão com dez ou mais vagas.

O ofício de repositor em supermercado é o que mais está contratando, são 139 oportunidades. Dessas 126 são exclusivas para pessoa com deficiência (PcD). Auxiliar operacional de logística está com 116 vagas, para atuar na Zona Industrial.

Para atendimento são 88 oportunidades, sendo 46 para trabalhar em lanchonete, 22 em loja e 20 em padaria. As serviços são para Águas Claras, Guará, Taguatinga e Sobradinho. Os salários variam de R$ 1.320 a R$ 1.425,60.

Cozinheiro geral pode receber proventos de até R$ 1.923, as contratações são para Vicente Pires (1), Noroeste (5) e Asa Norte (5). As 24 vagas para cumim são para trabalhar na Asa Norte e receber R$ 1.425,60. Na mesma região, garçom (12) ganha R$ 1.425,60.

Motorista tem 86 chances, dessas 65 são para carreteiro trabalhar em local não fixo, no Guará ou em Luziânia (GO). As 18 oportunidades para dirigir caminhão são para Taguatinga, São Sebastião e Guará. Para entregador as três oportunidades são para atuar em Santa Maria. Os salários variam de R$ 1.442,47 a R$ 2.088.

Auxiliar de limpeza pode optar pelo Recanto das Emas (10), Noroeste (10), e exclusivo para PcD, Guará (10). Há ainda vagas para operador de caixa (46), auxiliar administrativo (20), representante comercial autônomo (20) e vendedor (14), para PcD, há 15 vagas para fiel de depósito.

Os interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das chances do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

Com informações da Agência Brasília