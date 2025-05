Adolescente é apreendido por tráfico de drogas no Recanto das Emas

Às 15h desta quinta-feira (15), policiais militares do 27º BPM apreenderam um adolescente por ato infracional análogo ao tráfico de drogas no Recanto das Emas.

A ação foi conduzida pelas equipes do GTOP 47 (GTOP 47 Comando e GTOP 47 Alfa), com apoio da equipe Águia 47, em operação de policiamento orientado por inteligência. Durante a abordagem, o menor foi flagrado com diversas porções de maconha, totalizando aproximadamente 2 kg da substância, além de apetrechos utilizados para o tráfico de entorpecentes.

O adolescente, juntamente com a droga e os materiais apreendidos, foi encaminhado à DCA II (Delegacia da Criança e do Adolescente) para as providências legais cabíveis.